Por qué no deberías guardar los medicamentos en el botiquín del baño

Por costumbre arquitectónica y practicidad cotidiana, el armario con espejo situado encima del lavamanos del baño suele ser el lugar elegido en casi todas las casas para almacenar los remedios. Sin embargo, los farmacéuticos y médicos clínicos advierten que el cuarto de baño es el peor ambiente de todo el hogar para conservar medicamentos. Las condiciones microclimáticas de esa habitación pueden inutilizar los fármacos mucho antes de su fecha de vencimiento.