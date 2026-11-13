Por qué no deberías guardar los medicamentos en el botiquín del baño

Por costumbre arquitectónica y practicidad cotidiana, el armario con espejo situado encima del lavamanos del baño suele ser el lugar elegido en casi todas las casas para almacenar los remedios. Sin embargo, los farmacéuticos y médicos clínicos advierten que el cuarto de baño es el peor ambiente de todo el hogar para conservar medicamentos. Las condiciones microclimáticas de esa habitación pueden inutilizar los fármacos mucho antes de su fecha de vencimiento.
El impacto del calor y la humedad en la química farmacéutica
Cada vez que alguien toma una ducha caliente, la temperatura del baño se eleva y la humedad relativa alcanza niveles cercanos al 100%. Estas fluctuaciones constantes penetran los blísteres de aluminio y los frascos, provocando que los comprimidos absorban humedad, se ablanden, cambien de color o pierdan su potencia terapéutica. En algunos casos (como ocurre con la aspirina), la humedad descompone el fármaco generando sustancias irritantes para el estómago.