    • 13 de noviembre de 2026 - 21:19

    Por qué no deberías guardar los medicamentos en el botiquín del baño

    El vapor de la ducha y los cambios bruscos de temperatura degradan los principios activos de las pastillas y jarabes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Por costumbre arquitectónica y practicidad cotidiana, el armario con espejo situado encima del lavamanos del baño suele ser el lugar elegido en casi todas las casas para almacenar los remedios. Sin embargo, los farmacéuticos y médicos clínicos advierten que el cuarto de baño es el peor ambiente de todo el hogar para conservar medicamentos. Las condiciones microclimáticas de esa habitación pueden inutilizar los fármacos mucho antes de su fecha de vencimiento.

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    El impacto del calor y la humedad en la química farmacéutica

    Cada vez que alguien toma una ducha caliente, la temperatura del baño se eleva y la humedad relativa alcanza niveles cercanos al 100%. Estas fluctuaciones constantes penetran los blísteres de aluminio y los frascos, provocando que los comprimidos absorban humedad, se ablanden, cambien de color o pierdan su potencia terapéutica. En algunos casos (como ocurre con la aspirina), la humedad descompone el fármaco generando sustancias irritantes para el estómago.

    Dónde y cómo almacenar correctamente el botiquín

    • Elegir un lugar fresco y seco: guardá los medicamentos en un armario alto de la habitación, en un pasillo interior o en una caja organizadora cerrada dentro de un placard lejos de fuentes de calor (estufas, hornos o luz solar directa).

    • Conservar los envases originales: nunca tires las cajas ni los prospectos, ya que contienen la fecha de caducidad, el lote y las indicaciones de conservación.

    • Altura fuera del alcance de los niños: asegurate de que el botiquín esté en un estante elevado o bajo llave.

    • Revisión semestral: revisá el botiquín cada seis meses y descartá en puntos limpios de farmacias los remedios vencidos o jarabes abiertos hace más de un mes.

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