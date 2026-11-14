Retinopatía diabética: una enfermedad que afecta a un millón de argentinos en edad laboral

En el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora hoy, el Hospital Universitario Austral brindó un informe que advierte sobre la retinopatía diabética, posicionada como una de las complicaciones más severas y la principal causa de ceguera en personas que se encuentran en edad productiva.
En Argentina, aproximadamente un millón de pacientes diagnosticados con esta alteración metabólica presenta algún grado de dicha afección neurovascular, la cual avanza de forma totalmente silenciosa durante sus fases iniciales sin manifestar síntomas perceptibles.
Una enfermedad sin síntomas tempranos
Esta patología ocular se origina por la hiperglucemia crónica no controlada y la hipertensión arterial. El doctor Juan Gallo, coordinador de Oftalmo-Diabetes del Hospital Universitario Austral, señala que la duración de la enfermedad y el mal control metabólico determinan su progresión.
Dado que el daño inicial se produce en la periferia de la retina y no en la zona central, el paciente no experimenta alteraciones visuales perceptibles. Contar con una buena visión no garantiza la ausencia de la enfermedad, ya que las fallas agudas solo se manifiestan cuando el cuadro clínico ya se encuentra avanzado.
Pilares fundamentales para la prevención
A pesar de su alto impacto, la ceguera derivada de este trastorno es evitable en el 80% de los casos si se implementa un abordaje médico oportuno. Las estrategias preventivas se basan en dos ejes principales:
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Exámenes oftalmológicos anuales: Realizar un fondo de ojo de manera sistemática desde el momento mismo en que se diagnostica la diabetes, debido a que la lesión pudo haberse gestado silenciosamente de forma previa.
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Seguimiento metabólico estricto: Sostener un control glucémico riguroso supervisado por un especialista, complementado cuando sea accesible con tecnologías modernas como sensores de continuidad y bombas de insulina.
Actualización en los tratamientos médicos
Los centros de alta complejidad registran una demanda sostenida de pacientes afectados por edema macular diabético, un engrosamiento de la retina central que deteriora la visión. Para frenar la progresión y recuperar funcionalidad visual, el abordaje terapéutico actual incluye la aplicación de inyecciones intravítreas con fármacos anti-VEGF, sesiones combinadas de fotocoagulación con láser y cirugías vitreoretinales destinadas a los casos más complejos. El monitoreo médico constante continúa siendo la única herramienta eficaz de control.