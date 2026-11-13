Por qué nunca debes inclinar la cabeza hacia atrás cuando te sangra la nariz

La epistaxis o sangrado nasal es un episodio frecuente, especialmente en días secos, ante cambios bruscos de temperatura o por alergias respiratorias. Frente a la aparición de sangre, la reacción instintiva y heredada en la mayoría de los hogares es inclinar la cabeza hacia atrás mirando al techo. Los médicos emergentólogos advierten que esta postura es errónea y potencialmente peligrosa, ya que no detiene la hemorragia y genera complicaciones gástricas o respiratorias.