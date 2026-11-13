    • 13 de noviembre de 2026 - 23:17

    Por qué nunca debes inclinar la cabeza hacia atrás cuando te sangra la nariz

    Esta maniobra tradicional provoca que la sangre baje hacia la garganta y el estómago, causando náuseas y riesgo de asfixia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La epistaxis o sangrado nasal es un episodio frecuente, especialmente en días secos, ante cambios bruscos de temperatura o por alergias respiratorias. Frente a la aparición de sangre, la reacción instintiva y heredada en la mayoría de los hogares es inclinar la cabeza hacia atrás mirando al techo. Los médicos emergentólogos advierten que esta postura es errónea y potencialmente peligrosa, ya que no detiene la hemorragia y genera complicaciones gástricas o respiratorias.

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    Qué sucede al tirar la cabeza hacia atrás

    Al inclinar el cuello hacia arriba, la sangre deja de salir por las fosas nasales únicamente porque comienza a deslizarse por la parte posterior de la faringe hacia la garganta. Esto puede provocar irritación en las vías respiratorias, tos, aspiración hacia los pulmones o deglución de sangre hacia el estómago, lo que desencadena vómitos irritativos.

    Protocolo médico correcto para detener el sangrado nasal

    • Sentarse e inclinarse hacia adelante: mantenete sentado con la espalda recta e incliná ligeramente la cabeza hacia adelante para que la sangre drene hacia afuera sobre un pañuelo.

    • Pinzar la parte blanda de la nariz: con los dedos pulgar e índice, presioná firmemente las alas blandas de la nariz (justo por debajo del hueso nasal) durante 10 minutos completos sin soltar para verificar si paró.

    • Respirar por la boca: mantené la calma y respirá pausadamente por la boca mientras sostenés la presión.

    • Aplicar frío local: colocar una compresa fría o hielo envuelto en un paño sobre el puente de la nariz ayuda a contraer los vasos sanguíneos.

    Si el sangrado continúa tras 20 minutos de presión continua o si se produce tras un golpe fuerte en la cabeza, acudí de inmediato a una guardia médica.

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