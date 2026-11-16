Cáncer de piel en San Juan: el Hospital Rawson realizará controles gratuitos y enseñará a reconocer las señales de alerta

San Juan se encuentra dentro de las provincias donde hay una mayor irradiación solar en el país. Hay una mala costumbre a cuidarse con protector solar solo durante las vacaciones cuando debería ser a diario, y si no se tienen los cuidados necesarios los daños podrían ser perjudiciales. Para detectar el deterioro a tiempo es que la provincia se sumará a la 33° Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel , actividades informativas y acciones de concientización.

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La campaña se realizará en Hospital Rawson y estará bajo la coordinación del Servicio de Dermatología. La misma consiste en jornadas de atención gratuita sin necesidad de sacar turno, aunque habrá cupos limitados, sujetos al horario de atención en los consultorios externos del nosocomio.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Celina Micheltorena, médica dermatóloga y jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Rawson, explicó que la iniciativa forma parte de una convocatoria impulsada anualmente por la Sociedad Argentina de Dermatología, a la que San Juan adhiere para reforzar la importancia de los controles y la prevención. La profesional destacó que la campaña no estará centrada únicamente en la atención dermatológica, sino que también buscará mostrar el trabajo de los distintos especialistas que intervienen cuando se detecta una lesión cancerosa.

Es por ello que no solo habrá jornadas de atención, sino que la campaña cerrará el viernes 20 con una jornada denominada “Cuidá tu piel y prestá atención a sus señales” . Sobre esta actividad, la doctora Micheltorena comentó: “La intención es mostrar el equipo interdisciplinario que hay detrás de un diagnóstico de una lesión cancerosa. Estarán los médicos anatomopatólogos, que son los que evalúan la lesión; equipo de cirugía; oncología que también participa en algunas situaciones, curaciones de avanzada que ayuda en la cicatrización de estas heridas que son de difícil manejo; y hematología, ya que hay lesiones, canceres de sangre que se manifiestan en la piel, aunque son los menos frecuentes”.

Y continuó: “Va a estar lindo porque el paciente podrá conocer el detrás de escena. Si bien tratamos de acompañar al paciente y articular los diferentes turnos con las otras especialidades, siempre nos están acompañando, al igual que los trabajadores sociales”.

Sumado a la presencia de los profesionales, se entregará folletería, protectores solares y muestras de productos, además de brindar orientación a quienes tengan dudas sobre alguna lesión en la piel. También se presentará el equipo interdisciplinario que acompaña a los pacientes durante las distintas etapas del diagnóstico y tratamiento.

Las señales que no hay que pasar por alto para consultar y evitar el cáncer de piel

Uno de los principales mensajes de la campaña es aprender a observar la piel y prestar atención a los cambios que pueden aparecer en manchas, lunares o heridas. Micheltorena remarcó que una lesión que modifica su tamaño, color o bordes, presenta una evolución rápida o comienza a producir algún síntoma debe ser motivo de consulta.

También hizo hincapié en aquellas heridas que no cicatrizan. En ocasiones, explicó, los pacientes pueden confundirlas con un granito o una lesión menor y demorar la consulta. Sin embargo, cuando una herida persiste y no logra cerrar, es importante que sea evaluada por un profesional.

La dermatóloga insistió en que no hay que esperar a que una lesión genere molestias para prestarle atención. Observar la piel y consultar ante cualquier cambio sospechoso son acciones fundamentales para favorecer un diagnóstico temprano.

Todos los detalles de la Campaña Nacional de prevención de Cáncer de Piel

Los días 17 y 19 de noviembre se realizará la atención a pacientes en horario de 8 a 11:30 horas; mientras que el 18 de noviembre la atención será de 12 a 15 horas. La atención será sin turno, por demanda espontánea hasta completar los cupos. De todas maneras Michetorena explicó que, si algún sanjuanino se queda fuera de la atención, se le brindará un turno para que pueda ser revisado por un profesional en otro momento.

La atención es por Consultorios Externos Adultos del Hospital Rawson.

Por su parte el cierre de la campaña será el viernes 20 de noviembre de 8:30 a 11 horas, en el patio interno del hospital.

La propuesta busca que la comunidad no solo tenga acceso a controles gratuitos, sino que también conozca cómo funciona la atención cuando aparece una lesión sospechosa y cuáles son los profesionales que intervienen en cada etapa.