    • 10 de noviembre de 2026 - 10:26

    Jaque a la diabetes: Salud organizó actividades recreativas para concientizar sobre esta enfermedad

    El Ministerio de Salud organizó una caminata y un bingo para fomentar la importancia de la prevención y controles.

    Se vienen actividades para trabajar en la prevención y controles de la diabetes, organizadas por Salud.

    Se vienen actividades para trabajar en la prevención y controles de la diabetes, organizadas por Salud.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de la concientización sobre la prevención de enfermedades crónicas, el Ministerio de Salud, junto al Ministerio de Familia y la Municipalidad de Capital, llevará a cabo una serie de actividades abiertas al público en general para hacer frente a la diabetes bajo la premisa: "La prevención comienza con un paso. Caminemos juntos por la diabetes".

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    Caminata saludable y stands de Salud

    Una de las propuestas principales está a cargo del Programa Sanjuanino de Diabetes y se desarrollará bajo el lema "Activate por la Diabetes".

    • Fecha y hora: sábado 14 de noviembre desde las 8,30.
    • Lugar: Parque de Mayo, en el sector Parque Oeste (intersección de calles Urquiza y 25 de Mayo).
    • Actividades: caminata saludable y despliegue de stands de salud para controles e información.
    • Consigna: se invita a todos los asistentes a sumarse vistiendo una prenda de color azul como símbolo de apoyo al movimiento y a la causa.

    Bingo y desayuno saludable en Capital

    Por otra parte, la Zona Sanitaria I y el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi impulsan el encuentro "Diabetes y Bienestar", orientado a la integración comunitaria y la promoción de hábitos de vida saludables.

    • Fecha y hora: sábado 14 de noviembre de 9 a 12.
    • Lugar: Unión Vecinal Barrio del Carmen (calle San Lorenzo 1998 oeste, Capital).
    • Actividades: un bingo recreativo acompañado por un desayuno saludable, diseñado para compartir en familia y aprender sobre nutrición adecuada.
    • Destinatarios: evento abierto a todo el público en general.

    Estas iniciativas buscan sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la actividad física regular, la alimentación equilibrada y los chequeos de salud oportunos para prevenir y controlar la diabetes en la provincia.

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