Jaque a la diabetes: Salud organizó actividades recreativas para concientizar sobre esta enfermedad

En el marco de la concientización sobre la prevención de enfermedades crónicas, el Ministerio de Salud, junto al Ministerio de Familia y la Municipalidad de Capital, llevará a cabo una serie de actividades abiertas al público en general para hacer frente a la diabetes bajo la premisa: "La prevención comienza con un paso. Caminemos juntos por la diabetes".
Caminata saludable y stands de Salud
Una de las propuestas principales está a cargo del Programa Sanjuanino de Diabetes y se desarrollará bajo el lema "Activate por la Diabetes".
- Fecha y hora: sábado 14 de noviembre desde las 8,30.
- Lugar: Parque de Mayo, en el sector Parque Oeste (intersección de calles Urquiza y 25 de Mayo).
- Actividades: caminata saludable y despliegue de stands de salud para controles e información.
- Consigna: se invita a todos los asistentes a sumarse vistiendo una prenda de color azul como símbolo de apoyo al movimiento y a la causa.
Bingo y desayuno saludable en Capital
Por otra parte, la Zona Sanitaria I y el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi impulsan el encuentro "Diabetes y Bienestar", orientado a la integración comunitaria y la promoción de hábitos de vida saludables.
- Fecha y hora: sábado 14 de noviembre de 9 a 12.
- Lugar: Unión Vecinal Barrio del Carmen (calle San Lorenzo 1998 oeste, Capital).
- Actividades: un bingo recreativo acompañado por un desayuno saludable, diseñado para compartir en familia y aprender sobre nutrición adecuada.
- Destinatarios: evento abierto a todo el público en general.
Estas iniciativas buscan sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la actividad física regular, la alimentación equilibrada y los chequeos de salud oportunos para prevenir y controlar la diabetes en la provincia.