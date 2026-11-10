Jaque a la diabetes: Salud organizó actividades recreativas para concientizar sobre esta enfermedad

El Ministerio de Salud organizó una caminata y un bingo para fomentar la importancia de la prevención y controles.

Se vienen actividades para trabajar en la prevención y controles de la diabetes, organizadas por Salud.

En el marco de la concientización sobre la prevención de enfermedades crónicas, el Ministerio de Salud, junto al Ministerio de Familia y la Municipalidad de Capital, llevará a cabo una serie de actividades abiertas al público en general para hacer frente a la diabetes bajo la premisa: "La prevención comienza con un paso. Caminemos juntos por la diabetes".

Caminata saludable y stands de Salud Una de las propuestas principales está a cargo del Programa Sanjuanino de Diabetes y se desarrollará bajo el lema "Activate por la Diabetes".

Fecha y hora: sábado 14 de noviembre desde las 8,30.

sábado 14 de noviembre desde las 8,30. Lugar: Parque de Mayo, en el sector Parque Oeste (intersección de calles Urquiza y 25 de Mayo).

Parque de Mayo, en el sector Parque Oeste (intersección de calles Urquiza y 25 de Mayo). Actividades: caminata saludable y despliegue de stands de salud para controles e información.

caminata saludable y despliegue de stands de salud para controles e información. Consigna: se invita a todos los asistentes a sumarse vistiendo una prenda de color azul como símbolo de apoyo al movimiento y a la causa. Bingo y desayuno saludable en Capital Por otra parte, la Zona Sanitaria I y el Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi impulsan el encuentro "Diabetes y Bienestar", orientado a la integración comunitaria y la promoción de hábitos de vida saludables.