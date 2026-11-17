La organización de la Fiesta Nacional del Sol dispuso un circuito especial de circulación vehicular para ordenar el ingreso, el ascenso de pasajeros y la salida del predio, ubicado sobre Ruta 40.
El Ministerio de Gobierno informa que los taxis, remises y vehículos de alquiler autorizados para el traslado de pasajeros deberán ingresar por ruta, siguiendo un circuito dispuesto para garantizar una circulación ordenada y segura.
La organización de la Fiesta Nacional del Sol dispuso un circuito especial de circulación vehicular para ordenar el ingreso, el ascenso de pasajeros y la salida del predio, ubicado sobre Ruta 40.
El objetivo del operativo es evitar congestionamientos, facilitar el trabajo del personal de seguridad y garantizar un traslado seguro para todos los asistentes.
Según informaron desde la organización, el recorrido continuará por *Ruta 40 en dirección hacia el sur* hasta la bajada de *Calle 8*.
En ese punto, los vehículos deberán cruzar la ruta y regresar por la *colectora Este*, ubicada junto al predio de la Fiesta Nacional del Sol.
Los conductores deberán avanzar por dicha colectora hasta antes de *Calle 7*, donde realizarán el cruce para incorporarse al sector destinado a la espera y formación de filas para el ascenso de pasajeros.
El espacio de ascenso estará ubicado *pasando Calle 7*, donde los vehículos podrán detenerse para recoger a los pasajeros y luego continuar su recorrido a través de la rampa dispuesta para la salida.
Desde la organización solicitaron a los conductores respetar el circuito establecido y las indicaciones del personal de organización y seguridad, a fin de facilitar el ordenamiento vehicular.
- Respetar el circuito por Ruta 40, Calle 8 y colectora Este.
- No detenerse en lugares no habilitados.
- Seguir las indicaciones del personal de tránsito y seguridad.
- Circular con precaución en la zona de ascenso de pasajeros.
El operativo se mantendrá activo durante el desarrollo de la fiesta para garantizar un ingreso y egreso ordenado del predio.