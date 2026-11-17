La organización de la Fiesta Nacional del Sol dispuso un circuito especial de circulación vehicular para ordenar el ingreso, el ascenso de pasajeros y la salida del predio, ubicado sobre Ruta 40.

Fiesta Nacional del Sol 2026: habilitaron un remanente de entradas para las 3 noches que se pueden comprar online

Fiesta Nacional del Sol 2026: ¿cómo estará el tiempo del 20 al 22 de noviembre en San Juan?

El objetivo del operativo es evitar congestionamientos, facilitar el trabajo del personal de seguridad y garantizar un traslado seguro para todos los asistentes.

Según informaron desde la organización, el recorrido continuará por * Ruta 40 en dirección hacia el sur * hasta la bajada de * Calle 8 *.

En ese punto, los vehículos deberán cruzar la ruta y regresar por la * colectora Este *, ubicada junto al predio de la Fiesta Nacional del Sol.

Los conductores deberán avanzar por dicha colectora hasta antes de * Calle 7 *, donde realizarán el cruce para incorporarse al sector destinado a la espera y formación de filas para el ascenso de pasajeros.

Dónde será el ascenso de pasajeros

El espacio de ascenso estará ubicado *pasando Calle 7*, donde los vehículos podrán detenerse para recoger a los pasajeros y luego continuar su recorrido a través de la rampa dispuesta para la salida.

Desde la organización solicitaron a los conductores respetar el circuito establecido y las indicaciones del personal de organización y seguridad, a fin de facilitar el ordenamiento vehicular.

Recomendaciones para los conductores

- Respetar el circuito por Ruta 40, Calle 8 y colectora Este.

- No detenerse en lugares no habilitados.

- Seguir las indicaciones del personal de tránsito y seguridad.

- Circular con precaución en la zona de ascenso de pasajeros.

El operativo se mantendrá activo durante el desarrollo de la fiesta para garantizar un ingreso y egreso ordenado del predio.