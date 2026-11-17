La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026 llegó a su etapa final. Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay (en el departamento Pocito) abrirán sus puertas bajo la temática "Parque Triásico" para convocar a miles de sanjuaninos y turistas.
Más allá de los shows musicales, la gastronomía y las carpas temáticas, la gran pregunta de los asistentes es obligatoria: ¿Cómo se comportará el termómetro y qué dice el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)?
De acuerdo con los datos oficiales del SMN, el fin de semana se presenta sin probabilidades de lluvias ni tormentas, ideal para disfrutar al aire libre, aunque con matices térmicos que exigirán tener a mano una prenda de abrigo liviana al caer el sol.