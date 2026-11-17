El tiempo: Será la jornada más calurosa del fin de semana. El sol se hará sentir con fuerza durante la tarde sobre el predio de Pocito. Sin embargo, hacia la noche el calor comenzará a ceder paulatinamente, dejando un ambiente más templado (con registros estimados en torno a los 27 °C a las 21:00 y unos 23 °C hacia la medianoche).