    • 16 de noviembre de 2026 - 09:17

    Fiesta Nacional del Sol 2026: qué se puede llevar y qué está prohibido ingresar al predio

    La organización difundió la lista de elementos permitidos y restringidos para las cuatro jornadas de la celebración, que se realizará del 19 al 22 de noviembre en Pocito.

    Fiesta Nacional del Sol 2026.

    Fiesta Nacional del Sol 2026.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Fiesta Nacional del Sol 2026 se prepara para recibir al público del 19 al 22 de noviembre en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito. De cara a una nueva edición de la celebración más importante de San Juan, la organización dio a conocer qué elementos estarán permitidos y cuáles no se podrán ingresar durante las jornadas de feria y espectáculos.

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    Las disposiciones apuntan a garantizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de los asistentes, además de agilizar los controles en los accesos. Por eso, se recomienda revisar el listado antes de concurrir al evento, que este año tendrá como temática el Parque Triásico.

    Fiesta Nacional del Sol 2026: los elementos permitidos

    Entre los objetos que el público podrá llevar al predio se encuentran:

    • Mate y termo, siempre que estén vacíos.

    • Botellas vacías, que podrán recargarse en los puestos de hidratación.

    • Protector solar y repelente.

    • Productos de higiene personal.

    • Coches de bebé.

    • Mantas o almohadones pequeños.

    • Largavistas.

    • Medicamentos o alimentos especiales.

    • Riñoneras o mochilas medianas.

    • Baterías portátiles y cables de carga para dispositivos electrónicos.

    Qué elementos están prohibidos en el predio

    Por razones de seguridad y organización, habrá una serie de objetos que no podrán ingresar a la Fiesta Nacional del Sol. El listado incluye:

    • Sustancias ilegales.

    • Bebidas alcohólicas o energéticas.

    • Termos con líquido.

    • Sillas, reposeras, heladeritas o carpas.

    • Monopatines y bicicletas.

    • Punteros láser.

    • Banderas con palos.

    • Equipos profesionales de fotografía.

    • Pirotecnia o elementos punzantes.

    • Sombrillas.

    • Cadenas.

    • Drones.

    • Pelotas.

    • Animales.

    Recomendaciones para ingresar a la Fiesta Nacional del Sol

    Desde la organización solicitaron al público respetar las disposiciones y colaborar con el personal encargado de los controles de acceso. También recordaron que habrá puestos de hidratación dentro del predio, por lo que se recomienda llevar botellas vacías para recargarlas durante la jornada.

    La Fiesta Nacional del Sol 2026 ofrecerá propuestas culturales, artísticas, gastronómicas y recreativas para disfrutar en familia o con amigos. Cumplir con las medidas establecidas permitirá agilizar el ingreso y contribuir a que las actividades se desarrollen de manera segura y ordenada.

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