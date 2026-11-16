Casandra, la profeta que predijo la caída de Troya

Según la tradición, los guerreros griegos habían desaparecido de la costa y, frente a las murallas de Troya, solo quedaba un caballo de madera descomunal. Después de diez años de guerra, los troyanos creyeron que el enemigo se había retirado. Algunos vieron una ofrenda; otros, el trofeo que confirmaba su victoria.

En medio de la euforia, una mujer comprendió que el regalo ocultaba la ruina. Era Casandra, hija del rey Príamo y de la reina Hécuba, hermana de Héctor y Paris. Según la tradición literaria, intentó advertir que introducir el caballo equivalía a abrirle las puertas al enemigo. Nadie quiso escucharla.

Esa escena contiene toda su tragedia: Casandra no estaba condenada a ignorar el futuro, sino a conocerlo con claridad. Podía ver el desastre antes que los demás, pero no podía impedirlo.

La versión más célebre cuenta que el dios Apolo le concedió el don de la profecía para conquistar su amor. Cuando ella lo rechazó, el don se convirtió en una condena: Casandra seguiría anticipando el futuro, pero nadie creería sus palabras.

Sin embargo, esa historia no aparece desarrollada de ese modo en los poemas de Homero. En la Ilíada, compuesta varios siglos después de la época en la que pudo existir un conflicto en Troya, Casandra es presentada como una de las hijas de Príamo y es la primera en divisar el cuerpo de Héctor cuando regresa a la ciudad. Homero no explica allí el don de Apolo ni la maldición que la hizo famosa.

La figura que hoy conocemos fue construida por autores sucesivos. En la tragedia Agamenón, representada por Esquilo en el año 458 antes de Cristo, Casandra aparece plenamente como profetisa. Convertida en cautiva, recuerda que Apolo le dio ese poder y anticipa con precisión un nuevo crimen. Quienes la rodean reconocen que sus palabras son verdaderas, pero comprenden demasiado tarde lo que anuncian.

UNA ADVERTENCIA ESCRITA DESPUÉS

La Ilíada no relata la caída de Troya ni la entrada del caballo: su historia termina antes, con los funerales de Héctor. Fue la tradición posterior la que completó el episodio y colocó a Casandra ante el último engaño de los griegos.

En el siglo I antes de Cristo, Virgilio escribió en la Eneida que la joven abrió la boca para anunciar el destino que se aproximaba, pero los troyanos, por voluntad divina, nunca daban crédito a sus advertencias. Mientras ella hablaba, la ciudad arrastró el caballo dentro de sus propias defensas. Al caer la noche, los combatientes ocultos salieron de la estructura y abrieron las puertas al ejército que había regresado en secreto.

¿Ocurrió realmente de esa manera? La arqueología ha demostrado que Troya no fue ciudad imaginaria. En Hisarlik, en la actual Turquía, existió una sucesión de asentamientos durante milenios. La ciudad de la Edad del Bronce tuvo murallas importantes, una ciudadela y una población extendida fuera de sus defensas. Algunas de sus fases sufrieron destrucciones, pero no existe una prueba que confirme el caballo de madera ni una guerra idéntica a la narrada por los poetas.

La distancia entre los hechos posibles y el relato es enorme. Los poemas homéricos tomaron forma hacia los siglos VIII y VII antes de Cristo, unos cuatrocientos años después del escenario histórico más probable para una guerra troyana. Por eso Casandra no debe ser presentada como un personaje documentado, sino como una creación mítica nacida de una memoria colectiva que mezcló guerras, ruinas, dioses y temores humanos.

SOBREVIVIR TAMPOCO FUE SALVARSE

Cuando Troya cayó, la tradición reservó para Casandra un destino todavía más cruel. Buscó refugio junto a la estatua de Atenea, pero Áyax, hijo de Oileo, la arrancó del santuario y la ultrajó ante la imagen de la diosa, en un acto sacrílego. Después fue entregada como botín a Agamenón y llevada a Micenas.

Allí, frente al palacio, volvió a ver lo que nadie aceptaba: la muerte aguardaba al vencedor dentro de su propia casa. Casandra anunció el asesinato de Agamenón y también el suyo. Aun sabiendo que atravesar aquellas puertas significaba morir, entró. En la tragedia de Esquilo, Clitemnestra acabó con ambos, mientras el triunfo sobre Troya se convertía en otra tragedia.

Esquilo transformó ese momento en algo más que una escena de fatalidad. Casandra no es una adivina que pronuncia enigmas para impresionar a los demás. Es una mujer cautiva, arrancada de su tierra y obligada a contemplar cómo los poderosos avanzan hacia crímenes que podrían reconocer, pero prefieren no mirar.

LA PROFECÍA QUE NUNCA TERMINÓ

Quizá por eso su nombre sobrevivió durante casi tres mil años. Casandra representa a quien advierte sobre una catástrofe que nadie desea considerar. Su castigo no consiste solamente en ser desacreditada: también debe soportar que, cuando finalmente le den la razón, ya no quede tiempo para actuar.

Troya creyó haber ganado cuando el peligro ya estaba dentro de sus murallas. Agamenón regresó como vencedor sin advertir que la muerte lo esperaba en su palacio. En ambos momentos, Casandra vio más allá de la celebración y del poder. Y en ambos fue ignorada.

No sabemos si alguna mujer real inspiró su figura. Tampoco podemos convertir los versos antiguos en una crónica literal de la Edad del Bronce. Pero el mito conserva una verdad profundamente humana: muchas sociedades no rechazan las advertencias porque sean falsas, sino porque aceptarlas obligaría a cambiar.

Casandra predijo la caída de Troya. Su tragedia, sin embargo, no fue ver el futuro. Fue decir la verdad cuando todos habían decidido que la mentira resultaba más cómoda.

Fuentes consultadas: Homero, Ilíada, canto XXIV; Odisea, canto XI; Esquilo, Agamenón; Virgilio, Eneida, libro II; Biblioteca mitológica atribuida a Apolodoro, Epítome; UNESCO, Sitio Arqueológico de Troya; British Museum, Troy: Myth and Reality.