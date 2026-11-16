Rivadavia abre el baúl de los recuerdos: cómo será el Archivo Histórico que crece con aporte vecinal

Hay recuerdos que sobreviven en álbumes familiares, documentos guardados durante décadas o relatos que pasan de generación en generación. Con la intención de reunir esas pequeñas piezas de la memoria colectiva, Rivadavia comenzó a construir su primer Archivo Histórico , un proyecto que busca rescatar la identidad del departamento y preservar su historia para las generaciones futuras.

La iniciativa, impulsada por el intendente Sergio Miodowsky y coordinada desde la Dirección de Cultura, se encuentra en una primera etapa de recopilación y digitalización de materiales. La convocatoria de material a los vecinos y personas que tengan registros comenzó hace pocas semanas y la respuesta inicial sorprendió al equipo que trabaja en el proyecto.

"Desde hace tiempo se venía trabajando acerca de rescatar la identidad, el relato del vecino y distintos materiales que ayuden a hacer el primer Archivo Histórico de Rivadavia" , explicó a DIARIO DE CUYO Claudio Videla, director de Cultura del municipio. Actualmente, un equipo se encuentra abocado a recibir los aportes, organizar la información y avanzar con su digitalización.

Entre los primeros materiales que llegaron hay fotografías de inauguraciones y de lugares tradicionales del departamento, como la primera usina y la conocida Esquina Colorada. Son imágenes que, más allá de su valor documental, permiten volver sobre momentos y espacios que forman parte de la historia cotidiana de los rivadavienses.

La propuesta no se limita a reunir fotografías antiguas. La convocatoria está abierta a cualquier elemento que permita reconstruir la historia del departamento: documentos, cartas, expedientes, actas, registros, periódicos, libros, revistas, objetos representativos de la vida cotidiana, herramientas, videos, películas y grabaciones, entre otros materiales.

Vecinos del departamento pueden donar sus registros o bien prestarlos para que el equipo municipal realice una copia digital y los originales permanezcan en manos de sus propietarios. La intención es que nadie quede afuera de la construcción de este espacio, incluso quienes ya no viven en Rivadavia. De hecho, Videla contó que recibieron imágenes personales de personas que actualmente se encuentran fuera del país, pero que quisieron aportar sus recuerdos.

Un recorrido por la historia de Rivadavia y sus protagonistas

El Archivo Histórico tendrá distintas secciones para organizar el patrimonio reunido y ofrecer un recorrido por el pasado del departamento. Una de ellas estará dedicada a la historia de Rivadavia, mientras que otra funcionará como una fototeca histórica, con imágenes de personas, instituciones, acontecimientos y lugares.

También habrá un apartado documental que reunirá ordenanzas, decretos y actas, entre otros registros oficiales. A esto se sumará una sección dedicada a los personajes que dejaron su huella en la comunidad, desde intendentes y concejales hasta docentes, artistas, músicos y deportistas entre otros.

Los sitios emblemáticos tendrán su propio espacio en el archivo. Allí se recuperará la historia de aquellos puntos que todavía existen y también de otros que desaparecieron con el paso del tiempo, pero que tuvieron un papel importante en el desarrollo del departamento.

Otro de los recursos será una línea de tiempo que permitirá identificar los principales hitos rivadavienses. A su vez, uno de los apartados que buscará darles un lugar especial a las voces de la comunidad será el de Memoria de los vecinos. Esta sección incluirá entrevistas audiovisuales a vecinos destacados, quienes compartirán sus experiencias, fotografías y recuerdos personales. La idea es que esos relatos puedan conocerse a través de videos que estarán disponibles en la plataforma digital.

"El intendente nos planteaba rescatar esto del pasado, de la gente que está ahora, pensando en las generaciones futuras. Por eso queremos que tenga acceso todo el mundo, aprovechando la tecnología", sostuvo Videla.

Un archivo abierto a los recuerdos de los vecinos

La primera presentación del Archivo Histórico será en formato digital y estará disponible en la página web de la Municipalidad de Rivadavia. El objetivo es que cualquier persona pueda consultar los materiales, con especial interés en que también se convierta en una herramienta para las escuelas y las instituciones educativas que quieran profundizar sobre la historia local.

Aunque a futuro está prevista la posibilidad de contar con un espacio físico, por el momento los esfuerzos están concentrados en reunir, clasificar y digitalizar el material. Según adelantó Videla, el equipo trabaja para que el lanzamiento del contenido digital pueda concretarse en el corto plazo.

La convocatoria, además, no tendrá una fecha de cierre. La intención es que el archivo permanezca activo y continúe incorporando materiales durante todo el año, para que las historias familiares, los documentos y las fotografías que todavía permanecen guardados puedan encontrar un lugar en la memoria colectiva.

Quienes tengan elementos vinculados con la historia de Rivadavia y quieran colaborar pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o mediante WhatsApp al 2645590008.