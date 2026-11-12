Rivadavia invita a conectar con la naturaleza: llega una jornada de yoga al aire libre en el Faunístico

Con el objetivo de promover hábitos saludables y revalorizar los espacios verdes del departamento, el municipio de Rivadavia lanzó una nueva iniciativa recreativa pensada para toda la comunidad. Se trata de "Naturaleza en Movimiento" , una jornada especial de yoga al aire libre que tendrá lugar este sábado 14 de noviembre, a partir de las 9:00 horas , en el Parque Faunístico.

La propuesta busca ofrecer un respiro en medio de la rutina semanal, invitando a vecinos y visitantes a detenerse, respirar aire puro y dedicarse un momento exclusivo para el bienestar físico y mental en un paisaje privilegiado de San Juan.

Más allá de la práctica deportiva y de relajación, la iniciativa forma parte de una estrategia integral impulsada por la gestión local para dinamizar el movimiento interno y dar a conocer las bondades paisajísticas del departamento. Desde el municipio de Rivadavia explicaron el espíritu detrás de esta convocatoria: "La idea es un poco ofrecer una actividad recreativa en el Faunístico para que la gente conecte con la naturaleza y, además, que conozca los puntos turísticos de Rivadavia".

Asimismo, desde la comuna adelantaron que esta jornada será apenas el puntapié inicial de un cronograma más amplio que recorrerá distintos puntos icónicos del departamento durante los próximos meses. "Ahora es en el Faunístico, pero habrá más actividades de este tipo en otros lugares, como el Jardín de los Poetas", señalaron, dejando en claro la intención de descentralizar las propuestas culturales y recreativas hacia los diversos pulmones verdes locales.

El Parque Faunístico, ubicado sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del kilómetro 14, se consolida así no sólo como un espacio de conservación y educación ambiental , sino también como un escenario ideal para el encuentro comunitario y las actividades de baja intensidad que respetan la tranquilidad del ambiente.

Practicar yoga en este contexto permite potenciar los beneficios de la disciplina: la conexión con los sonidos propios del entorno natural, la amplitud visual de los cerros y el aire matinal de la primavera sanjuanina crean el marco perfecto para reducir el estrés, mejorar la postura y renovar energías de cara al fin de semana.

Cómo participar e inscribirse

La actividad está pensada para disfrutar de una mañana distinta al aire libre. Debido a las características del espacio y con el fin de garantizar una experiencia cuidada y cómoda para todos los asistentes, desde la organización informaron que los cupos son limitados.

Quienes deseen sumarse a "Naturaleza en Movimiento" deben realizar su inscripción previa comunicándose vía WhatsApp al número 264 564 3671. Se recomienda a los participantes asistir con ropa cómoda, mat o colchoneta para realizar la práctica en el suelo, gorra, protector solar y una botella de agua para mantenerse hidratados durante toda la mañana.