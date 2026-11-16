Wilson "Cachito" Vila, 47 años en el Poder Judicial: una vida de trabajo, compañerismo y una historia marcada por Malvinas

Hay personas que, con el paso de los años, dejan de ser simplemente compañeros de trabajo para convertirse en parte de la historia cotidiana de un lugar. Wilson “Cachito” Vila es una de ellas. Hace 47 años que forma parte del Poder Judicial de San Juan , una institución a la que llegó siendo apenas un adolescente y en la que construyó gran parte de su vida. Hoy, a sus 64 años, trabaja en el Registro Inmobiliario, ubicado en avenida Rawson y Mitre , donde se ganó el cariño y el respeto de quienes comparten con él cada jornada. Su presencia, su predisposición para ayudar y su manera amable de relacionarse con los demás lo convirtieron en alguien muy especial para el equipo de trabajo.

El Poder Judicial de San Juan tendrá feriado este lunes por el Día del Empleado Judicial

Cada 16 de noviembre se conmemora el Día del Empleado Judicial en San Juan , una fecha que invita a reconocer la tarea cotidiana de quienes, desde distintas áreas, sostienen el funcionamiento de la Justicia provincial. Detrás de cada expediente, trámite y resolución hay trabajadores que dedican años de su vida al servicio judicial. En ese universo de historias se destaca la de Wilson “Cachito” Vila , cuya trayectoria permite ponerle rostro y voz a una labor muchas veces silenciosa, pero fundamental para el desarrollo de una institución clave para la sociedad. En una charla con Diario de Cuyo , Cachito repasó algunos de los momentos más importantes de su servicio, desde aquel primer día de trabajo en 1979 hasta las experiencias que lo marcaron fuera de los tribunales. Lo hizo con la sencillez de quien no necesita grandes palabras para contar una vida entera dedicada al trabajo.

Su historia comenzó cuando tenía 16 años. Ingresó al Poder Judicial para desempeñarse en tareas de limpieza, con una jornada que comenzaba después del mediodía y se extendía hasta la tarde. Su padre también había trabajado en la institución y, de alguna manera, ese vínculo familiar fue parte del camino que lo llevó a ocupar su primer puesto.

Desde entonces, pasó por distintas dependencias y sedes judiciales. Conoció juzgados civiles, penales y laborales, y trabajó junto a numerosas personas que fueron formando parte de su historia. En algunos lugares permaneció tres o cinco años, mientras que en el Registro Inmobiliario lleva alrededor de tres décadas.

Su rutina comienza temprano. Llega habitualmente cerca de las 6.30, mucho antes que buena parte del personal, y permanece atento a lo que haga falta. Además de sus tareas habituales, colabora con trámites, traslados y distintas diligencias. Es una persona de confianza, de esas a las que siempre se puede recurrir cuando surge una necesidad.

Una pausa en el trabajo por Malvinas

La historia de Wilson también tiene un capítulo que excede las paredes del Poder Judicial. En 1982, cuando tenía poco más de 18 años, su vida dio un giro a partir del conflicto de Malvinas.

Había realizado el servicio militar en la Infantería de Marina y, durante la guerra, fue movilizado a Tierra del Fuego, donde permaneció alrededor de tres meses. Allí estuvo destinado en un contexto de conflicto, con tareas vinculadas a la vigilancia y preparación ante la posibilidad de que el enfrentamiento se extendiera hacia el territorio continental.

Cachito aclara que estuvo movilizado, pero que no llegó a combatir en las islas Malvinas. Sin embargo, aquella experiencia formó parte de una etapa importante de su juventud y quedó guardada entre sus recuerdos.

Después de ese período regresó a San Juan y retomó su vida laboral. La vuelta no fue sencilla: pasó un tiempo sin percibir su sueldo y tuvo que volver a acomodarse a la rutina. Sin embargo, se presentó nuevamente a trabajar y continuó con su camino en la institución.

Cuando recuerda aquellos años, no busca protagonismo ni hace grandes declaraciones. Habla con naturalidad de lo vivido y destaca que pudo regresar y seguir adelante. En ese recorrido, el trabajo y las personas que encontró en el Poder Judicial fueron parte de su vida cotidiana.

El miedo que dejó la pandemia

Otro de los momentos que Wilson recuerda con especial intensidad fue la pandemia de coronavirus. En aquella etapa atravesó una situación difícil: se contagió de COVID-19 y, mientras permanecía aislado en su casa, recibió una de las noticias más dolorosas de su vida: la muerte de uno de sus hermanos, también contagiado.

Su hermano tenía alrededor de 54 años y trabajaba en el ámbito judicial. La pérdida lo golpeó profundamente, especialmente porque él mismo estaba enfermo y no podía acompañar a su familia como hubiera querido.

Cachito estuvo aproximadamente 25 días con fiebre y necesitó oxígeno. Aunque logró recuperarse, volver a la actividad cotidiana no fue sencillo. El miedo permaneció durante un tiempo, sobre todo por la incertidumbre de no saber cómo evolucionaría su salud.

Al recordar ese período, reconoce que sintió mucho temor. Incluso cuando volvió a trabajar, lo hizo con barbijo y con la preocupación de lo que podía suceder. Una experiencia muy diferente a la movilización durante Malvinas, pero que también lo enfrentó a la incertidumbre y a la fragilidad de la vida.

El cariño que se construye todos los días

Si hay algo que Wilson destaca cuando habla de sus años en el Poder Judicial es el afecto de la gente. Después de casi medio siglo de trabajo, son muchas las personas que pasaron por su vida: compañeros que se jubilaron, otros que ya no están y nuevos trabajadores que se fueron incorporando.

En el Registro Inmobiliario, donde lleva cerca de 30 años, ese cariño se hace visible en los pequeños gestos de todos los días. Uno de los más significativos llega cada vez que cumple años.

Sus compañeros organizan festejos y participan con entusiasmo para agasajarlo. No es una formalidad ni una celebración por compromiso: es una muestra espontánea del afecto que sienten por él. Todos quieren estar presentes y aportar algo para que ese día sea especial.

Quienes trabajan con Cachito lo describen como una persona atenta, amable y siempre dispuesta a colaborar. Alguien que está pendiente de los demás, que responde cuando lo necesitan y que mantiene un trato cordial con todos, sin hacer diferencias.

Él, por su parte, reconoce ese cariño y lo agradece. Sabe que después de tantos años no solamente acumuló antigüedad, sino también vínculos que se transformaron en una parte importante de su vida.

A poco de comenzar a pensar en la jubilación, Wilson admite que le cuesta imaginarse lejos de ese lugar. Incluso cuando surge la posibilidad de dejar de trabajar, prefiere no detenerse demasiado en ese pensamiento. Después de 47 años, pasar los días en su casa y abandonar una rutina que lo acompañó desde los 16 años no parece algo sencillo.

Tiene una esposa, Gladys Díaz, y tres hijos: Melisa, Lucas y Mauricio, quienes ya son adultos y trabajan. Su familia también forma parte de ese camino construido a partir del esfuerzo y de tantos años de trabajo.

En el Día del Empleado Judicial, la historia de Wilson “Cachito” Vila representa a esos trabajadores que, muchas veces lejos de los cargos y de los grandes reconocimientos, sostienen día a día el funcionamiento de una institución. Su mayor legado quizás no esté solamente en los 47 años de servicio, sino en algo mucho más difícil de conseguir: haber logrado que, después de tantos años, sus compañeros lo quieran, lo respeten y celebren tenerlo cerca.