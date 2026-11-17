Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata , una fecha que busca sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad y poner el foco en la importancia de los controles para lograr una detección temprana. En este contexto, el médico urólogo César Driollet, integrante del Instituto Médico Urológico (IMU), dialogó con DIARIO DE CUYO y brindó detalles sobre el panorama de la enfermedad en la provincia, las estrategias que se llevan adelante para detectarla y los factores de riesgo.

El profesional destacó que la campaña de este año comenzó a prepararse casi dos meses atrás e incluyó actividades con el acompañamiento de FundaMe y el Gobierno de San Juan. Se realizaron charlas de concientización y prevención en distintos espacios, entre ellos centros de Salud Pública y municipio. "La finalidad es maximizar el mensaje, llegar a más población y que la información sea correcta, derribando mitos" , explicó Driollet.

"Lo que queremos es que el hombre sepa que, si encontramos la enfermedad a tiempo, podemos tratarla. Es una patología que, identificada tempranamente, se puede curar. Si nos demoramos por miedo o ignorancia, podemos encontrarla en una etapa más avanzada y el tratamiento se vuelve mucho más complejo" , remarcó.

Una de las consultas más frecuentes que reciben los profesionales durante las campañas tiene que ver con la edad en la que deben comenzar los controles. Sobre este punto, Driollet indicó que, como recomendación general, los hombres deben realizarse un chequeo anual de PSA a partir de los 45 años.

Sin embargo, ese punto de partida cambia cuando existen antecedentes familiares de cáncer. Si el paciente tiene un padre, abuelo, hermano u otro familiar directo que atravesó un cáncer de próstata, los controles deben adelantarse a los 40 años.

Pero hay otro aspecto menos conocido que el especialista consideró importante difundir: los antecedentes oncológicos de la familia materna también pueden influir en el riesgo de desarrollar esta enfermedad. "Si en la familia hubo algún antecedente de cáncer de origen ginecológico, como mama, ovario o útero, también tenemos que bajar la edad de control a los 40 años", explicó.

El médico aclaró que esto no significa que un hombre vaya a desarrollar necesariamente cáncer de próstata porque su madre haya tenido alguno de esos tumores. Se trata de una mayor predisposición vinculada a la carga genética heredada tanto de la madre como del padre.

"En medicina, todo antecedente aumenta la posibilidad, pero no quiere decir que, si tu madre tuvo un cáncer, vos lo vas a tener. Si en el contexto familiar existe una carga genética asociada a la predisposición al cáncer de mama, útero u ovario, aumenta la posibilidad de que el hombre también desarrolle cáncer", detalló.

Por eso, conocer los antecedentes familiares y comunicarlos durante la consulta médica es una herramienta importante para definir cuándo comenzar los controles y con qué frecuencia realizarlos.

Más controles, más diagnósticos positivos y la oportunidad de detectarlo a tiempo

El miembro del IMU señaló que observaron un aumento en los diagnósticos positivos, pero esto no implica que haya más casos, sino que está relacionado con una mayor cantidad de personas que se hacen los estudios, a raíz de distintas campañas y acciones de concientización que se realizan.

"Cuantos más controles tenemos, más casos positivos podemos encontrar, porque son pacientes asintomáticos que no se habían controlado. La parte buena es que los estamos encontrando mucho antes, con la posibilidad de ofrecerles un tratamiento efectivo", destacó.

El cáncer de próstata es uno de los tumores de mayor incidencia entre los hombres y puede ser grave si no se trata a tiempo. Cuando la enfermedad se identifica en sus primeras etapas, mientras el tumor permanece localizado en la próstata, existen posibilidades de ofrecer tratamientos con intención curativa. En cambio, cuando se descubre en una fase más avanzada y se extendió fuera de la glándula, el abordaje puede requerir procedimientos más complejos, como cirugía, radioterapia o quimioterapia, y las posibilidades de recuperación son menores.

Sin embargo, el urólogo insistió en que el mensaje de las campañas no debe centrarse en generar temor, sino en explicar que el pronóstico depende en gran medida del momento en que se detecta. Es por ello que la consulta debe realizarse, al menos una vez al año, para una mayor tranquilidad y un correcto diagnóstico.