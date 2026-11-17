Gustavo Genini , el hombre que se presentaba como el “Profe Gusty” y ofrecía dinero a adolescentes para que fueran sus novias virtuales, fue condenado este martes en San Juan. Aunque reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado, recibió una pena de tres años de prisión condicional por grooming y no irá a la cárcel.

Detrás de la propuesta de convertirse en su novia virtual había una modalidad que, según quedó expuesto durante la audiencia, incluía conversaciones afectivas, pedidos de fotografías y videos de contenido sexual y ofrecimientos de dinero. Además, Genini buscaba que las adolescentes consiguieran a otras compañeras para incorporarlas al mismo circuito.

La investigación, realizada por la fiscal Valentina Bucciarelli y el ayudante fiscal Fernando Guerrero , permitió acreditar hechos que tuvieron como víctimas a tres menores de 13, 14 y 13 años. Uno de los episodios comenzó el 16 de octubre, cuando el acusado contactó por WhatsApp a una adolescente de 13 años. Según expuso Guerrero frente a la jueza de garantías Flavia Allende , le pidió imágenes íntimas y le ofreció dinero para que consiguiera otros contactos de menores.

La propuesta no se limitaba a los intercambios virtuales. De acuerdo con la acusación, Genini les prometía $2.500 por día y hasta $85.000 por acuerdos semanales. También les ofrecía pagarles meriendas y ropa. Como parte de la estrategia, les planteaba primero mantener conversaciones de afecto y contención y luego avanzar hacia el envío de material sexual.

Uno de los aspectos que quedó documentado fue la transferencia de $2.500 que realizó a través de Mercado Pago a una de las adolescentes. La Fiscalía también incorporó capturas de las conversaciones y una copia de espejo del teléfono celular aportado por la madre de una de las menores.

Trabajo como "novia virtual"

El caso salió a la luz el 21 de octubre, cuando la madre de una adolescente de 14 años descubrió mensajes vinculados con una compañera que hablaba de un supuesto trabajo como novia virtual. Al revisar las conversaciones, encontró referencias a los contactos con el hombre y decidió denunciar la situación.

A partir de esa presentación, los investigadores avanzaron sobre otros posibles casos. Durante la audiencia se expusieron los testimonios de familiares de dos adolescentes que también habían sido contactadas por Genini. En uno de ellos, la madre relató que su hija había mantenido conversaciones con el acusado y que incluso recibió una transferencia de dinero.

La abogada particular Filomena Noriega.

Los informes incorporados a la causa también dieron cuenta del impacto de la situación en una de las menores, quien manifestó sentirse asustada y culpable. La intervención de sus padres y de los profesionales permitió avanzar en el abordaje del caso.

Genini, de 29 años, daba clases particulares de apoyo en Matemática y estudiaba para maestro de grado. Fue detenido en octubre, durante un procedimiento en su vivienda del barrio SUTIAGYF, en Rawson, donde secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.

La jueza de garantías, Flavia Allende.

En la audiencia de formalización había sido imputado por grooming, promoción a la corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores de edad, en concurso real. Sin embargo, el acuerdo finalmente homologado contempló el delito de grooming.

Juicio abreviado

La condena fue impuesta por la jueza Flavia Allende, tras el acuerdo alcanzado entre la fiscal Valentina Bucciarelli, el ayudante fiscal Fernando Guerrero, ambos de la UFI ANIVI, y la defensora particular María Filomena Noriega. Genini aceptó su responsabilidad y recibió tres años de prisión en suspenso. También tiene prohibido acercarse a las víctimas a menos de 200 metros y mantener cualquier tipo de contacto, ya sea personal, por cualquier vía o por tercera persona.

Por último, Fiscalía pidió que cuando la condena quede firme, la jueza ordene la destrucción de un celular Motorola y una notebook Lenovo, propiedad de Genini.