La investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, la jueza de garantías Mónica Lucero dio a conocer su resolución sobre el planteo de nulidad presentado por el abogado Juan Pablo Ortega y resolvió declarar nulos los actos procesales cumplidos desde el 13 de octubre de 2026 , en los términos y con los alcances establecidos en su decisión.

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El planteo había sido impulsado por Ortega, defensor de Guillermo Sirerol, Sergio Fabián Ruíz y Juan Antonio Sánchez , y contó con la adhesión de Marcelo Fernández, abogado del senador Sergio Uñac, que no estuvo en la audiencia de este martes, por tener una reunión en el Senado . Las defensas cuestionaron que Lucero hubiera resuelto por sí misma una recusación presentada en su contra, cuando, según su interpretación, correspondía que interviniera otro magistrado.

En su resolución, la magistrada también hizo referencia a la necesidad de sanear la omisión vinculada con la remisión de aquella recusación, que había sido formulada por las defensas de Sirerol y Ruíz.

En ese sentido, ordenó la inmediata remisión de la impugnación, de la resolución del 13 de octubre y de los antecedentes correspondientes. Además, dispuso poner en conocimiento de la Oficina Judicial lo resuelto para que intervenga el juez que sigue en el orden de subrogancia, conforme lo establecido en el artículo 100, tercer párrafo, del Código Procesal Penal. Esto en caso con un juez de impugnación admita la recusación contra la jueza Lucero.

Otro de los puntos de la decisión fue dejar constancia de que se había garantizado la intervención de todas las partes interesadas en la audiencia, de acuerdo con el artículo 224 del Código Procesal Penal.

La causa no queda automáticamente suspendida

Un aspecto importante de la resolución es que Lucero aclaró que la presentación de una cuestión de previo y especial pronunciamiento no determina, por sí sola, la suspensión de la tramitación de la causa. Para ello citó el artículo 56 del Código Procesal Penal y dejó a salvo las reglas específicas que correspondan y lo que eventualmente resuelva el órgano jurisdiccional.

La decisión se conoce en medio de las demoras que viene acumulando la investigación. Hasta ahora, la audiencia de formalización no pudo completarse y los 11 investigados todavía no quedaron formalmente imputados.

Este martes asistieron todos, menos Uñac y el ex ministro de Infraesctructura Julio Ortiz Andino, que sigue de viaje en Australia. El diputado nacional Cristian Andino fue a la audiencia, pero llegó con demoras.

La Fiscalía, encabezada por Sebastián Gómez, había rechazado el planteo de nulidad y lo había calificado como una maniobra dilatoria. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que aceptar ese criterio podía abrir la puerta a que cualquier denuncia contra un magistrado derivara en un pedido de apartamiento.

Con esta resolución, el expediente suma una nueva instancia de discusión sobre la intervención de Lucero y la validez de las actuaciones realizadas desde el 13 de octubre. La intervención del magistrado que corresponda en el orden de subrogancia será ahora un elemento central para determinar cómo continúa el trámite.