La decisión de la jueza de Garantías Mónica Lucero de hacer lugar al planteo de nulidad presentado por la defensa del expresidente de OSSE, Sergio Ruiz, provocó una nueva reacción del diputado nacional Cristian Andino, uno de los principales dirigentes políticos alcanzados por la investigación del Acueducto Gran Tulum. El exintendente de San Martín dijo a DIARIO DE CUYO: "Ustedes saquen sus propias conclusiones" .

Acueducto Gran Tulum: la Fiscalía dio a conocer las imputaciones a Uñac, Andino y los otros nueve investigados

Poco después, Andino difundió un comunicado en el que volvió a defender su conducta frente a la investigación judicial , aunque esta vez incorporó un cuestionamiento directo al accionar de los fiscales y expresó su preocupación por una posible intencionalidad política detrás de la causa.

"Quiero volver a ratificar lo que dije desde el primer día: vine a colaborar con la Justicia y estoy a disposición para que investiguen absolutamente todo lo que tengan que investigar, no solamente mis cuatro años al frente de OSSE, sino también mis períodos como intendente", sostuvo el legislador nacional.

Sin embargo, el tono de su mensaje cambió cuando se refirió al desarrollo del expediente. Allí planteó que, a medida que avanza el proceso, crece su preocupación por la posibilidad de que exista un trasfondo político.

"Ahora bien, a medida que avanza esta situación, crece mi preocupación de que detrás de todo esto pueda existir una intencionalidad política, que se esté buscando una foto para intentar desprestigiarme a pocos meses de una elección", manifestó.

El diputado también apuntó contra las declaraciones de los representantes del Ministerio Público Fiscal durante las audiencias de formalización. En particular, consideró que algunas de sus afirmaciones no se ajustaron a la verdad.

La reacción de Andino se produjo después de una resolución que modificó el escenario procesal de la causa. Lucero hizo lugar al planteo impulsado por los abogados Nasser Uzair y Juan Pablo Ortega, representantes legales de Sergio Ruiz, quienes cuestionaron el procedimiento que había seguido la magistrada al resolver una recusación presentada anteriormente en su contra.

El planteo había recibido también la adhesión de otras defensas, entre ellas la del exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac.

Con la nulidad, quedó sin efecto la audiencia de formalización que había avanzado durante las jornadas anteriores, en las que la Fiscalía expuso los hechos investigados, las presuntas responsabilidades que atribuye a los involucrados y las calificaciones legales. La causa tiene a once personas bajo investigación, entre ellas Uñac, Andino y exautoridades y funcionarios de OSSE.

Ahora, el expediente pasó al Tribunal de Impugnación, que deberá resolver si Lucero debe continuar interviniendo en el proceso o si corresponde apartarla. En caso de que se disponga su salida, otro magistrado deberá tomar su lugar y encaminar la continuidad de las actuaciones.

Como consecuencia de la nulidad, los investigados perdieron la condición procesal de imputados que tenían en el trámite alcanzado hasta ahora. La decisión, de todos modos, no implica el cierre de la investigación ni un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de responsabilidades penales.