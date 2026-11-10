Acueducto Gran Tulum: la jueza ordenó un cuarto intermedio porque fiscalía no cumplía con el principio de oralidad

Para la jueza Mónica Lucero, el relato de la acusación de fiscalía fue leído y no cumplió con un principio fundamental en el sistema acusatorio: la oralidad. El fiscal Sebastián Gómez dijo a la salida que "no se puede resumir 10 años de irregularidades en dos horas".

Este martes, tal como había sido programada, arrancó la audiencia de formalización por la causa presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. Tanto el senador Sergio Uñac como el diputado nacional Cristian Andino asistieron a Tribunales. Lejos de terminar con normalidad, la jueza Mónica Lucero ordenó un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 14.30 porque consideró que el relato de los hechos de fiscaía fue leído y no cumplió con un principio fundamental en el sistema acusatorio: la oralidad. A la salida el fiscal Sebastián Gómez señaló, en rueda de prensa, que tratarán de ser más escueto, y expresó que no se "puede resumir 10 años de irregularidades en dos horas".

En un principio, ni bien inició la audiencia, hubo un entredicho entre defensores y la jueza de Garantías Mónica Lucero por la reprogramación debido a que no se encontraba el ex ministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino por un viaje familiar. La magistrada no hizo lugar al pedido y todo continuó con normalidad. En tanto, el fiscal de la causa, Sebastián Gómez, solicitó declarar en rebeldía al exministro Ortiz Andino. El pedido fue rechazado de pleno por Lucero.

Después de un cuarto intermedio de media hora por problemas técnicos, la jueza Lucero retomó la audiencia. Fiscalía inició la formalización de una forma particular, con un video institucional del proyecto Acueducto Gran Tulum. Luego el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi empezó a exponer sobre la denuncia que inició la investigación y el relato de los hechos, pero no en un tono conveniente, según la jueza Lucero, para lo que pretende el sistema acusatorio, ya que no cumplía con el principio de oralidad. "Si usted dejara de leer, sería tanto más claro, fiscal", dijo la jueza en un momento al funcionario de la UFI Delitos Especiales.

Hasta que la jueza Lucero ordenara el cuarto intermedio, el ayudante de fiscal llegó a exponer que hubo un "relajamiento de las normas de calidad" sobre los tubos que componen la obra del Acueducto para "beneficiar" a la empresa Krah, que tenía como representante de la firma al fallecido Gustavo Monti, primo del senador Sergio Uñac.

La audiencia continuará mañana, miércoles 11 de noviembre, a las 14:30 horas, en la Sala 9 del Edificio de Tribunales.