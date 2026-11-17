La víctima fatal tenía 72 años y viajaba junto a su hijo de 38, quien sufrió traumatismos y debió ser hospitalizado en Córdoba.

Un trágico siniestro vial conmocionó a la provincia de Santa Fe luego de que un automóvil se despistara en un camino rural y provocara la muerte de un hombre de 72 años. La víctima fue identificada como Alberto Calvo, hermano del actual senador de la Legislatura santafesina, Alcides Calvo.

De acuerdo con lo informado por medios locales, el fatal episodio ocurrió en un camino rural ubicado a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22. Alberto Calvo viajaba como acompañante a bordo de un vehículo Renault Fluence conducido por su hijo un hombre de 38 años identificado con las iniciales N. L. C.— cuando, por causas que aún son materia de investigación, el rodado se salió de la calzada.

La mecánica del siniestro y el estado del conductor Según las primeras reconstrucciones policiales, ambos circulaban por la traza rural y, al aproximarse a la intersección con la ruta provincial, el conductor perdió el dominio del automóvil. Como consecuencia de la brusca maniobra, el Fluence despistó y terminó impactando violentamente contra la zona de la cuneta.

A raíz de la gravedad del impacto, Alberto Calvo falleció en el acto. Por su parte, su hijo sufrió diversos traumatismos que requirieron asistencia médica de urgencia en el lugar y su posterior traslado al Hospital J. B. Iturraspe, situado en la ciudad cordobesa de San Francisco. Hasta el momento, no trascendieron partes oficiales detallados sobre la evolución clínica del joven hospitalizado.

Investigación judicial en marcha Tras el accidente, tomaron intervención las autoridades policiales y judiciales de la jurisdicción para realizar las pericias de rigor y determinar qué originó la pérdida de control del vehículo.