Murió una reconocida actriz que conquistó a Don Ramón en "El Chavo del 8" y brilló en el cine mexicano

El mundo del espectáculo mexicano está de luto por la muerte de una reconocida actriz que dejó personajes inolvidables durante más de cinco décadas de trayectoria. Entre ellos estuvo Gloria, la atractiva vecina de “El Chavo del 8” que despertó el amor de Don Ramón, además de una premiada actuación en “Como agua para chocolate”.

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Se trata de Regina Torné , quien falleció el miércoles 11 de noviembre. La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia y expresó sus condolencias a familiares y allegados, aunque hasta el momento no se informó oficialmente la causa de su muerte. La mayoría de los reportes consignaron que tenía 82 años.

Su nombre quedó ligado a distintas generaciones del público mexicano y latinoamericano. Antes de convertirse en una de las figuras más recordadas del cine de su país, Torné pasó por la vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños y protagonizó una de esas pequeñas historias que terminaron instalándose para siempre en la memoria de los fanáticos.

En 1978 , Regina Torné interpretó a Gloria en varios episodios de “El Chavo del 8”. El personaje llegaba a la vecindad junto a Paty y rápidamente llamaba la atención de Don Ramón, quien quedaba completamente enamorado de su nueva vecina.

Gloria, interpretada por Regina Torné, junto a Don Ramón en una de las recordadas escenas de “El Chavo del 8”.

Torné apareció en capítulos como “La llegada de Gloria”, “La llegada de Paty”, “La invitación al cine” y “Los desmayados”. Tenía alrededor de 33 años y para entonces ya contaba con una carrera consolidada dentro del espectáculo mexicano.

Gloria fue interpretada por diferentes actrices a lo largo de la historia del programa, pero la versión de Torné quedó especialmente asociada a aquellos episodios de finales de los años 70. Su química con Ramón Valdés aportó algunas de las escenas románticas y humorísticas más recordadas de la serie.

De la vecindad a “Como agua para chocolate”

Aunque su aparición en “El Chavo del 8” la hizo reconocible para millones de espectadores, uno de los trabajos más importantes de su carrera llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena de la Garza en “Como agua para chocolate”, dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel.

Su interpretación de la estricta y dominante madre de Tita se convirtió en uno de los pilares dramáticos de la película y le permitió obtener el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los máximos reconocimientos del cine mexicano.

La película alcanzó una enorme repercusión internacional y terminó convirtiéndose en uno de los títulos mexicanos más reconocidos de aquella década. Torné mostró allí un registro completamente diferente al personaje amable y seductor que años antes había llevado a la televisión en “El Chavo del 8”.

Más de cinco décadas frente a las cámaras

Su carrera había comenzado en la década de 1960 y se extendió durante más de medio siglo. Debutó en el cine con “Despedida de soltera”, estrenada en 1966, y posteriormente acumuló trabajos en películas, telenovelas, series y producciones teatrales.

En televisión también formó parte de producciones como “Clarisa”, “Retrato de familia”, “La loba” y “Cielo rojo”. Por “Clarisa” obtuvo un Premio ACE, mientras que su trabajo como antagonista en “La loba” fue reconocido con un Premio Bravo.

Luego de retirarse progresivamente de las pantallas, Torné se instaló en Puebla y continuó vinculada al mundo artístico a través de la formación de nuevas generaciones. Allí impulsó una academia dedicada a las artes escénicas y al teatro dramático.

En noviembre de 2025 había sufrido una caída que requirió varias semanas de internación y posteriormente cuidados en su domicilio debido a las dificultades de movilidad que le dejó el episodio. Ninguna fuente oficial vinculó ese antecedente con su fallecimiento y la causa de muerte no fue comunicada públicamente.

Su extensa filmografía mantiene ahora dos imágenes especialmente reconocibles para distintas generaciones: la Gloria que hacía suspirar a Don Ramón en la vecindad y la implacable Mamá Elena de “Como agua para chocolate”, papel que le dio el mayor reconocimiento cinematográfico de su carrera.