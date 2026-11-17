Un grupo de al menos diez jóvenes protagonizó un robo bajo la modalidad “piraña” en una heladería del centro de Quilmes y, en menos de 30 segundos, se llevó dinero de la caja, mercadería y pertenencias de clientes. El violento episodio quedó completamente registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

El hecho ocurrió el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 16.24 , en una sucursal de Lucciano’s ubicada en la esquina de Colón y Almirante Brown, a pocas cuadras de la estación ferroviaria y de la peatonal Rivadavia. El local funcionaba con normalidad cuando el grupo ingresó de manera repentina.

Las imágenes muestran que los asaltantes actuaron prácticamente al mismo tiempo y se dividieron dentro del comercio. Mientras algunos saltaron el mostrador para ir directamente hacia la caja registradora, otros abordaron a dos mujeres que se encontraban como clientas y un tercer grupo comenzó a llevarse productos exhibidos.

La secuencia duró entre 20 y 30 segundos . Parte de los jóvenes atravesó el mostrador y se dirigió hacia la recaudación, mientras que otros les quitaron los teléfonos celulares y las carteras a las dos mujeres que estaban dentro del establecimiento.

En paralelo, otro grupo tomó mercadería que se encontraba a la vista, entre ella alfajores exhibidos sobre el mostrador. La rapidez y la cantidad de personas que ingresaron prácticamente al mismo tiempo dejaron a empleados y clientes sin margen para reaccionar.

La empleada que se encontraba en la caja intentó esconder su teléfono detrás de la registradora cuando advirtió lo que ocurría. Según la información publicada por Infobae, uno de los asaltantes la llevó hacia el sector de los baños mientras los demás retiraban el dinero disponible en la caja.

Las cámaras registraron los rostros de varios sospechosos

Todo el ataque quedó grabado por el sistema de seguridad de la heladería. Uno de los elementos que ahora analiza la Policía es que varios de los involucrados ingresaron con el rostro descubierto, lo que podría facilitar su identificación a partir de las filmaciones.

La investigación quedó en manos de la Comisaría 1ª de Quilmes, que comenzó a relevar las cámaras del comercio y otros registros de la zona. También se incorporaron a la causa las declaraciones de las víctimas para intentar reconstruir la fuga del grupo.

Hasta este martes no había detenidos por el robo. La Policía Bonaerense continuaba trabajando en la identificación de los jóvenes que aparecen en las imágenes y en la búsqueda de elementos que permitan determinar hacia dónde escaparon después de abandonar el local.