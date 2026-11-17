La investigación por la muerte de Carlos Ariel Cortez , el conocido carnicero de Caucete que murió en un choque sobre la Ruta Nacional 20, tuvo este martes un nuevo avance judicial. Se realizó la audiencia de formalización contra Cristian Luis Medina , de 40 años, efectivo policial que integra el grupo GERAS , a quien se le atribuye homicidio culposo agravado por conducir con más de un gramo de alcohol por litro de sangre .

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El juez Matías Parrón tuvo por formalizada la investigación y fijó un plazo de ocho meses para la etapa preparatoria de la investigación. Además inhabilitó a Medina para manejar cualquier vehículo con motor por cuatro meses.

Los ayudantes fiscales Agostina Pérez y Emiliano Pugliese , de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales , calificaron de manera provisoria el hecho como homicidio culposo. Según la acusación, se produjo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por el nivel de alcohol en sangre, de acuerdo con el artículo 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal. A Medina se le atribuye participación en calidad de autor.

La defensa, a cargo de Marcelo Fernández Valdez, no se opuso al plazo de investigación, pero sí rechazó las medidas de coerción. En tanto, Medina se abstuvo de declarar.

La familia de la víctima, representada por los abogados Nicolás Pardo y Marcelo Castro , se constituyó como querellante. En la audiencia la parte adhirió a lo planteado por la Fiscalía.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho ocurrió la noche del jueves 17 de septiembre, alrededor de las 22:15, en el kilómetro 17 de la Ruta Nacional 20, en la zona de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, cerca de la fábrica de dulces y conservas Sai.

Cortez, de 55 años, conducía una Renault 4, la popular “Renoleta”, acompañado por Rodríguez Guaquinchay, de 34. En el mismo sentido circulaba un Fiat Cronos conducido por Medina. Según la reconstrucción preliminar del fiscal Roberto Ginsberg, el Fiat impactó desde atrás contra el Renault.

Tras la colisión, el Cronos volcó. Cortez murió en el lugar. Su acompañante y Medina fueron trasladados al Hospital Rawson.