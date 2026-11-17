La víctima tenía 48 años y realizaba tareas de remodelación con una amoladora en un dispensario municipal de Río Primero. Falleció este martes tras permanecer internado en el Instituto del Quemado.

Un trágico accidente laboral conmocionó a la localidad cordobesa de Río Primero, donde un operario de 48 años perdió la vida a raíz de las graves heridas sufridas tras la explosión de un caño de gas mientras trabajaba en el Centro de Salud Municipal.

Según informaron medios locales y fuentes vinculadas a la investigación, el siniestro se produjo alrededor de las 9:30, momento en el que el trabajador ejecutaba tareas de mantenimiento y remodelación en el antiguo consultorio odontológico del establecimiento, espacio donde estaba proyectada la construcción de un baño adaptado para personas con discapacidad.

De acuerdo con las primeras pericias, la detonación se habría desencadenado cuando el hombre cortó una tubería de gas utilizando una amoladora, maniobra que provocó la explosión inmediata en el sector de obra.

Asistencia de urgencia y operativo judicial Tras el estallido, dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Río Primero acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y asegurar el perímetro. Luego de recibir las primeras atenciones médicas locales, el trabajador fue derivado de urgencia al Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, donde finalmente falleció este martes por la tarde debido a la gravedad de las lesiones.

En paralelo, el edificio sanitario fue sometido a peritajes técnicos y quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, que lleva adelante las actuaciones judiciales para esclarecer con precisión la mecánica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.