    • 13 de noviembre de 2026 - 11:44

    Fuerte explosión e incendio en Lanús: investigan si hubo una rotura de caño de gas

    El hecho ocurrió en la calle Beltrán, una zona comercial de Lanús. Los bomberos trabajan para apagar las llamas y aún no se informó si hay heridos.

    Explosión en Lanús.

    Explosión en Lanús.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una fuerte explosión seguida de un incendio se registró este viernes en el centro de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús. Bomberos trabajan en el lugar para apagar el fuego, y las imágenes difundidas desde la zona muestran llamas de gran intensidad.

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    El origen del hecho no fue confirmado oficialmente. Hasta el momento, tampoco se informó si hay personas heridas ni cuál es el alcance de los daños. La explosión se produjo en la calle Beltrán, una de las arterias céntricas con gran cantidad de locales comerciales.

    Walter, un comerciante con local a tres cuadras del lugar, contó que escuchó una fuerte explosión y señaló que una empresa distribuidora de gas realizaba un cambio de medidores en la zona. Esa versión deberá ser corroborada por las autoridades, ya que no se precisó si esos trabajos tuvieron relación con lo ocurrido.

    Ariana, otra vecina, describió el impacto de la detonación: “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”. Contó que las calles estaban cortadas por trabajos en caños de gas y destacó la rápida llegada de los bomberos. “Estoy temblando, fue horrible”, agregó.

    Entre los vecinos circula la versión de que la explosión se habría producido por la rotura de una cañería de gas, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada por las autoridades. La situación permanece en desarrollo.

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