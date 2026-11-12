    • 12 de noviembre de 2026 - 17:38

    Qué se sabe del fatal choque que terminó con la vida de Braian Guevara en Avenida de Circunvalación

    Según el informe de la UFI, el motociclista embistió por detrás a un camión Iveco y luego chocó contra un Renault Logan.

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    El oficial ayudante Braian Varas, de la división Criminalística de la Policía de San juan, murió este jueves 12 de noviembre tras un siniestro vial en la avenida de Circunvalación, a la altura de calle Necochea. Conducía una motocicleta Rouser 200 y, según el fiscal Iván Grassi, venía a cubrir el lugar de un procedimiento cuando ocurrió el hecho.

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    De acuerdo con el informe de la UFI de Delitos Especiales, el hecho ocurrió alrededor de las 12.15. Varas circulaba por el anillo interno de Circunvalación, en sentido este-oeste, cuando, “por circunstancias que son materia de investigación”, embistió desde atrás a un camión Iveco. El golpe fue en el paragolpes trasero izquierdo del rodado. Después, la moto chocó contra un Renault Logan, en la puerta trasera derecha. A raíz de los impactos, el motociclista murió en el lugar.

    En el siniestro participaron tres vehículos: la moto, el camión Iveco y el auto Renault Logan, que era ocupado por un matrimonio. Intervino la Comisaría 29na y la investigación está a cargo del fiscal Iván Grassi, junto con el ayudante fiscal Facundo Romero.

    Grassi explicó que una cámara del CISEM registró los instantes previos al impacto, no el choque en sí, y que esas imágenes coincidirían con el relato del conductor del Logan. También dijo que el video muestra una diferencia de tiempo entre el posible contacto con el camión y el momento en que la moto choca contra el auto.

    El fiscal indicó que, por ahora, no surgiría una acción directa del camión, sino una posible maniobra del motociclista. Pidió ser prudente, ya que todo debe someterse a pericias. Entre ellas, se determinarán las velocidades de los vehículos y se esperan los resultados de la autopsia y del laboratorio.

    El camión Iveco no se detuvo tras el impacto, pero la Policía lo ubicó y su conductor fue hallado. Según Grassi, es poco probable que se haya enterado del golpe, porque se trata de un vehículo de gran tamaño y el contacto habría sido en la parte trasera.

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