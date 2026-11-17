El hombre de 66 años era intensamente buscado desde este lunes por la tarde. Su cuerpo fue hallado en las aguas del embalse, a la altura de Playa Hermosa.

La búsqueda de Antonio Miguel Lescano concluyó este martes con el peor desenlace en el departamento Ullum. El hombre, de 66 años y vecino de Villa Santa Rosa, fue encontrado sin vida en las aguas del Dique de Ullum, en el sector conocido como Playa Hermosa.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde, luego de que las autoridades recibieran un alerta sobre la presencia de un cuerpo flotando en el embalse. Tras las primeras verificaciones en el lugar, los efectivos policiales confirmaron que se trataba de Lescano a partir de sus características físicas y la vestimenta que llevaba puesta.

El operativo tras la denuncia familiar La desaparición del hombre había sido denunciada el lunes por la tarde en la Comisaría 15ª, luego de que su hermana advirtiera que se había retirado de su vivienda y que no lograban dar con su paradero.