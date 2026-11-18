El accidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles, entre calles 8 y 9, en Pocito. El conductor circulaba en una Toyota Hilux y debió ser trasladado al hospital por los traumatismos y las escoriaciones que sufrió.

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Un joven de 21 años protagonizó un fuerte siniestro vial durante la madrugada de este miércoles en Ruta Nacional 40, en el departamento Pocito. Por motivos que todavía se investigan, perdió el control de la camioneta que conducía, chocó contra la barrera central y terminó volcando.

El hecho se produjo alrededor de las 3:50, en el tramo comprendido entre calles 8 y 9. Según fuentes policiales citadas por 0264Noticias, el conductor, de apellido Álvarez, manejaba una Toyota Hilux en sentido sur-norte cuando perdió el dominio del vehículo.

La camioneta impactó contra la estructura de contención que divide los carriles de circulación y terminó volcada, en un episodio que generó preocupación en ese sector de la transitada ruta.

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió traumatismos y escoriaciones, por lo que debió ser trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica.

Hasta el momento, no se informaron mayores detalles sobre su evolución ni sobre la mecánica que desencadenó el accidente.