Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, fue asesinado a puñaladas por su novia en noviembre de 2025, en una casa de Remedios de Escalada, partido de Lanús. La adolescente dijo que el joven se había lastimado accidentalmente cuando intentaba saltar una reja. Sin embargo, los médicos que lo asistieron descartaron esa versión. A casi un año del asesinato, la Justicia condenó a 10 años de prisión a Nicole M., de 17 años, por el crimen de su pareja.

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La sentencia fue dictada por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Avellaneda-Lanús, durante un juicio abreviado.

La pena fue acordada entre la fiscalía y la defensa de la adolescente por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La familia de Santiago, representada por el abogado Roberto Castillo, se opuso al acuerdo y había solicitado una condena de 13 años de prisión. Sin embargo, los jueces sentenciaron a la joven a 10 años de prisión.

La adolescente permanece alojada en un instituto de régimen cerrado desde diciembre de 2025, cuando la Justicia ordenó su prisión preventiva a pedido del fiscal de la causa, Ignacio Colazo.

El asesinato ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en una casa ubicada en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania, en Remedios de Escalada.

Cuando llegaron los equipos de emergencia, Santiago estaba tirado en la calle y presentaba dos heridas de arma blanca en el costado izquierdo del torso. En un primer momento, Nicole les dijo a los policías que su novio se había lastimado al intentar saltar la reja de la propiedad.

Sin embargo, esa versión fue descartada por los médicos del SAME, que advirtieron que las lesiones no eran compatibles con un accidente de ese tipo. La adolescente también les preguntó si Santiago estaba vivo y quiso saber a qué hospital lo trasladarían. Después se retiró del lugar.

La joven permaneció prófuga durante dos días, hasta que fue localizada y detenida en la casa de un familiar en La Matanza. Para encontrarla, los investigadores habían seguido distintas pistas y realizado operativos para dar con su paradero.

En diciembre de 2025, la Justicia había dictado su prisión preventiva y rechazado el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa. Desde entonces permanecía detenida en un establecimiento de régimen cerrado.

Antes de que comenzara el juicio, la familia de Santiago denunció que la acusada se burlaba del crimen en las redes. “Hace vivos de TikTok riéndose de haber asesinado a mi hermano. No tiene remordimiento. Se jacta de lo que hizo”, afirmó Tamara, en diálogo con Política del Sur.