Un hombre de 48 años murió tras la explosión de un caño de gas en la localidad de Río Primero, Córdoba. El operario realizaba tareas de mantenimiento en Centro de Salud Municipal cuando ocurrió el incidente.

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Córdoba: murió un operario tras la explosión de un caño de gas en un centro de salud

Según indicaron fuentes de la investigación, el hombre había cortado un caño de gas con una amoladora y la maniobra provocó la explosión.

De acuerdo con la información de medios locales, la explosión ocurrió a las 9:30, mientras el operario realizaba trabajos de remodelación en el antiguo consultorio odontológico del centro sanitario.

En el lugar del accidente estaba previsto construir un baño adaptado para personas con discapacidad.

La explosión fue contralada por lo Bomberos Voluntarios de Río Primero. Tras el hecho, el edificio fue peritado y quedó a disposición de la Justicia.

Tras ser asistido en un centro de salud, fue derivado al Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, donde murió este martes por la tarde.

Ahora, la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5 busca esclarecer las circunstancias de la explosión en Río Primero.

Según lo declarado por el municipio, el centro de salud estaba habilitado para atender exclusivamente para urgencias. Pese al accidente, el servicio de emergencias 107 continuó operando con normalidad.