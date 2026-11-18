Muerte en el Dique de Ullum: se conocieron más detalles del hallazgo de un cuerpo

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Un trágico desenlace tuvo lugar tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 66 años en las aguas del Dique de Ullum, más precisamente en la zona de Playa Hermosa. Con el correr de las horas, fuentes policiales y judiciales confirmaron la identidad de la víctima y dieron a conocer los pormenores de la intensa búsqueda que culminó con el lamentable descubrimiento.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Miguel Lescano, quien era buscado intensamente desde la mañana del martes 17 de noviembre. El operativo se había activado luego de que su hermana conviviente, Graciela Lescano, radicara una denuncia por desaparición al advertir que el hombre se había ausentado de su domicilio en Villa Santa Rosa desde las 19:00 del lunes 16, motivando la intervención de la UFI Genérica a cargo del fiscal Adrián Riveros.

Una pista clave en medio de la búsqueda familiar Mientras se desarrollaba el protocolo oficial, familiares del sexagenario decidieron sumarse al rastrillaje por cuenta propia. Alrededor de las 20:00 del martes, su sobrina, Cintia Lescano, recorría el perímetro en motocicleta cuando divisó una pantufla en la costa que reconoció de inmediato como perteneciente a su tío.

Tras dar aviso urgente a los efectivos de la Comisaría 15ª, el personal policial constató la presencia del cuerpo sumergido boca abajo en el agua, a unos cuatro kilómetros del ingreso a Playa Hermosa. De inmediato se convocó a personal de Bomberos para llevar adelante las tareas de rescate y extracción.

Según el testimonio brindado por su sobrina a los investigadores, Lescano padecía esquizofrenia y había permanecido internado en una clínica psiquiátrica durante diez años. Hace apenas dos meses, debido a la aparición de problemas cardíacos, la familia había resuelto externarlo para que residiera al cuidado de su hermana en el departamento Ullum.