Un joven de 24 años, Marco Ariel Cabrera Chirino, quedó detenido luego de ser acusado de ingresar durante la madrugada a la habitación de una nena de 4 años, mientras dormía, y fotografiarla en sus partes íntimas. El episodio habría sido descubierto por la madre de la pequeña, quien observó lo que sucedía a través de una cámara de seguridad que tenía instalada en la habitación.
El hecho habría ocurrido alrededor de las 4 de la mañana del pasado 14 de noviembre. Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, a través de la ayudante fiscal Agustina Cerdera, durante la audiencia de formalización, el acusado se dirigió hasta el dormitorio donde descansaba la menor y, con el flash de su teléfono encendido, habría tomado fotografías de la niña.
La ayudante fiscal Cerdera dio los pormenores de la denuncia contra Cabrera Chirino.
La situación fue advertida por la madre a través de su celular, desde donde podía monitorear las imágenes de la cámara orientada hacia la habitación. Según el relato fiscal, también habría observado otras conductas de carácter sexual por parte del joven mientras la pequeña permanecía dormida.
A partir de estos elementos, la Fiscalía formalizó la investigación por el delito de producción de representaciones sexuales de personas menores de edad, contemplado en el artículo 128, primer párrafo, del Código Penal.
Un mes de prisión preventiva y una junta médica
En la audiencia, el juez Federico Rodríguez resolvió imponerle al sospechoso un mes de prisión preventiva y establecer un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria.
Los abogados de la defensa, Martín Godoy y Moine.
Durante la misma instancia, el abogado defensor, Joaquín Moine, planteó la necesidad de evaluar el estado de salud mental de su asistido. Como fundamento, mencionó un informe psiquiátrico que advertía un cuadro grave de ansiedad, manifestaciones de ideación suicida y conductas que podrían representar un riesgo para sí mismo.
La defensa solicitó que fuera internado en un establecimiento de salud mental y que se realizara una evaluación interdisciplinaria para determinar si presenta alguna alteración psíquica, si comprende el proceso judicial y si está en condiciones de afrontar un alojamiento en un establecimiento penitenciario.
El juez Federico Rodríguez ordenó que una junta médica revise al imputado.
Finalmente, el magistrado dispuso que el imputado sea sometido a una junta médica en el hospital Julieta Lanteri, a pedido de la defensa, para evaluar su situación psiquiátrica.
La investigación continuará durante los próximos seis meses, mientras se buscan reunir más elementos para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales del acusado.