El joven fue imputado por producir representaciones sexuales de una menor de edad, de apenas 4 años. La madre habría descubierto la situación a través de una cámara de seguridad instalada en la habitación.

Un ayudante de albañilería de Albardón, en la mira de la Justicia por producción de representaciones sexuales de menores de 18 años.

Un joven de 24 años, Marco Ariel Cabrera Chirino, quedó detenido luego de ser acusado de ingresar durante la madrugada a la habitación de una nena de 4 años, mientras dormía, y fotografiarla en sus partes íntimas. El episodio habría sido descubierto por la madre de la pequeña, quien observó lo que sucedía a través de una cámara de seguridad que tenía instalada en la habitación.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 4 de la mañana del pasado 14 de noviembre. Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, a través de la ayudante fiscal Agustina Cerdera, durante la audiencia de formalización, el acusado se dirigió hasta el dormitorio donde descansaba la menor y, con el flash de su teléfono encendido, habría tomado fotografías de la niña.

La ayudante fiscal Cerdera dio los pormenores de la denuncia contra Cabrera Chirino. La situación fue advertida por la madre a través de su celular, desde donde podía monitorear las imágenes de la cámara orientada hacia la habitación. Según el relato fiscal, también habría observado otras conductas de carácter sexual por parte del joven mientras la pequeña permanecía dormida.

A partir de estos elementos, la Fiscalía formalizó la investigación por el delito de producción de representaciones sexuales de personas menores de edad, contemplado en el artículo 128, primer párrafo, del Código Penal.

Un mes de prisión preventiva y una junta médica En la audiencia, el juez Federico Rodríguez resolvió imponerle al sospechoso un mes de prisión preventiva y establecer un plazo de seis meses para la Investigación Penal Preparatoria.