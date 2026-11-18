La Justicia condenó este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos , responsable de la masacre de Barracas, el brutal ataque ocurrido el 5 de mayo de 2024 en el que fueron asesinadas tres mujeres lesbianas y una cuarta resultó gravemente herida. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires consideró probado que el agresor actuó motivado por el odio a la orientación sexual de las víctimas.

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Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander lo declararon penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual y utilización de un medio idóneo para crear un peligro común .

La condena comprende los asesinatos de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Castro , además del homicidio en grado de tentativa contra Sofía Castro Riglos , quien logró sobrevivir al ataque, aunque sufrió graves quemaduras.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 5 de mayo de 2024, cuando Barrientos atacó a cuatro mujeres que compartían una habitación en una pensión del barrio porteño de Barracas.

El hombre arrojó un artefacto incendiario contra el lugar donde dormían las víctimas y provocó un incendio que rápidamente se extendió por la habitación. Tres de las mujeres murieron como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que Sofía Castro Riglos sobrevivió después de atravesar un prolongado proceso de recuperación.

El caso generó una fuerte conmoción y fue investigado como un crimen de odio por la orientación sexual de las víctimas.

Cuándo se conocerán los fundamentos

La audiencia de este miércoles comenzó a las 9, con las réplicas de las partes. Antes de escuchar el veredicto, Barrientos tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal y ratificó su inocencia.

Los magistrados dispusieron que los fundamentos completos de la sentencia se conozcan el viernes 19 de febrero de 2027.

Con la condena a prisión perpetua, la Justicia estableció la responsabilidad penal del acusado por uno de los ataques más graves contra la comunidad LGBT+ registrados en Argentina en los últimos años.