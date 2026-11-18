Un jornalero de Caucete fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su hijastra durante varios años , cuando la niña tenía entre 10 y 13 años. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado, a partir de un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, que se concretó antes de que comenzara el debate oral.

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El condenado, identificado por sus iniciales S.E.O.R. , llegó a un entendimiento con la fiscal Valentina Bucciarelli, representado por su abogada Filomena Noriega . Si el caso avanzaba a juicio, la Fiscalía tenía previsto solicitar una pena de 17 años de cárcel . Sin embargo, las partes acordaron una condena de ocho años de cumplimiento efectivo.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Mariano Carrera, Javier Figuerola y Sergio López Martí, quienes resolvieron homologar el acuerdo y dictar la sentencia contra el acusado.

Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual simple reiterado , agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de 18 años, y abuso sexual con acceso carnal, también reiterado y agravado por la misma circunstancia. Ambos delitos fueron considerados en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de una menor de 13 años.

De acuerdo con la investigación, el hombre aprovechaba los m omentos en los que quedaba a solas con su hijastra para someterla a distintos ataques sexuales. Las situaciones se producían a cualquier hora, incluso durante la madrugada.

Uno de los momentos en los que aprovechaba para cometer los abusos era cuando la niña se levantaba para ir al baño y él todavía permanecía despierto. En esas circunstancias, el hombre, que tenía alrededor de 30 años al momento de los hechos, se aprovechaba de la convivencia y de la situación de vulnerabilidad de la víctima.

Los ataques se extendieron durante el período en que la menor tenía entre 10 y 13 años. Actualmente, la víctima tiene 15 años.

Finalmente, el acusado fue condenado a ocho años de prisión efectiva, luego de que el tribunal homologara el acuerdo alcanzado entre la fiscal Bucciarelli y la defensa.