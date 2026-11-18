Un jornalero de Caucete fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su hijastra durante varios años, cuando la niña tenía entre 10 y 13 años. La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado, a partir de un acuerdo entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal, que se concretó antes de que comenzara el debate oral.
El condenado, identificado por sus iniciales S.E.O.R., llegó a un entendimiento con la fiscal Valentina Bucciarelli, representado por su abogada Filomena Noriega. Si el caso avanzaba a juicio, la Fiscalía tenía previsto solicitar una pena de 17 años de cárcel. Sin embargo, las partes acordaron una condena de ocho años de cumplimiento efectivo.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Mariano Carrera, Javier Figuerola y Sergio López Martí, quienes resolvieron homologar el acuerdo y dictar la sentencia contra el acusado.
Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual simple reiterado, agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de 18 años, y abuso sexual con acceso carnal, también reiterado y agravado por la misma circunstancia. Ambos delitos fueron considerados en concurso real y en calidad de autor, en perjuicio de una menor de 13 años.
Los abusos ocurrían cuando quedaban solos
De acuerdo con la investigación, el hombre aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con su hijastra para someterla a distintos ataques sexuales. Las situaciones se producían a cualquier hora, incluso durante la madrugada.
Uno de los momentos en los que aprovechaba para cometer los abusos era cuando la niña se levantaba para ir al baño y él todavía permanecía despierto. En esas circunstancias, el hombre, que tenía alrededor de 30 años al momento de los hechos, se aprovechaba de la convivencia y de la situación de vulnerabilidad de la víctima.
Los ataques se extendieron durante el período en que la menor tenía entre 10 y 13 años. Actualmente, la víctima tiene 15 años.
Finalmente, el acusado fue condenado a ocho años de prisión efectiva, luego de que el tribunal homologara el acuerdo alcanzado entre la fiscal Bucciarelli y la defensa.