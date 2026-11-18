El hombre había sido visto por última vez el 14 de noviembre y su búsqueda se había difundido a través del programa provincial San Juan Te Busca. Las autoridades habían solicitado colaboración para dar con su paradero.

Julio Oscar Mallea, el sanjuanino de 30 años que era intensamente buscado desde el pasado sábado 14 de noviembre, fue encontrado, por lo que finalizó el pedido de colaboración que se había difundido a través del programa provincial San Juan Te Busca.

La búsqueda había tomado estado público durante las últimas horas, cuando los organismos provinciales difundieron una imagen del hombre y sus características físicas para facilitar su identificación. El operativo contaba con la intervención de la UFI Genérica, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

Uno de los datos que podía resultar clave para localizarlo era el vehículo en el que se movilizaba: una motocicleta Motomel de 110 centímetros cúbicos.