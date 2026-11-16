Secuestraron un ternero en Vallecito: lo llevaban en una camioneta sin documentación y en malas condiciones

El animal era transportado en la caja de una Jeep Gladiator sin libreta sanitaria ni marca de fuego. El conductor, demorado en Vallecito, quedó a disposición del Juzgado de Paz y el vehículo fue radiado de circulación.

Un operativo de control vehicular en Vallecito terminó con el secuestro de un ternero de apenas 20 días de vida que era trasladado en condiciones inadecuadas y sin la documentación correspondiente.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad Rural N° 1 alrededor de las 17, en el puesto fitosanitario de Vallecito. Durante el control, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Jeep Gladiator conducida por un hombre mayor de edad, oriundo del departamento Caucete.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados encontraron en la caja un ternero de pelaje negro y cara blanca. El animal no contaba con libreta sanitaria ni marca de fuego, además de estar siendo transportado en malas condiciones.

Ante esta situación, se inició un expediente contravencional por presuntas infracciones a los artículos 162, inciso C, y 208 de la Ley 941-R.

Por disposición del Juzgado de Paz de Caucete, se ordenó el secuestro del ternero. Además, al conductor le labraron un acta de infracción por circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y sin seguro obligatorio.