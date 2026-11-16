Le robó la moto a su tío en Rivadavia, intentó escapar de la Policía y terminó aprehendido

El sospechoso tiene 37 años y fue sorprendido cuando regresaba con la Zanella 250 cc que le había sustraído a su tío, de 50 años, en el barrio Soldado Argentino.

El peor sobrino: le robó la moto a su tío en Rivadavia.

Un hombre de 37 años fue aprehendido en Rivadavia luego de robarle la motocicleta a su propio tío e intentar escapar cuando fue interceptado por efectivos policiales. El procedimiento se concretó en el barrio Soldado Argentino y quedó bajo la órbita de la Comisaría 30ª.

De acuerdo con la información policial, el damnificado, de 50 años, denunció la sustracción de su motocicleta y señaló a su sobrino como el presunto autor del robo.

Tras realizar las primeras medidas del procedimiento, los efectivos observaron que el sospechoso regresaba al lugar llevando la moto a la par. Sin embargo, cuando intentaron entrevistarlo, el hombre salió corriendo hacia su domicilio para evitar el contacto con los uniformados.

La maniobra no le permitió escapar: los policías lograron alcanzarlo y concretaron su aprehensión.

En el operativo se secuestró una motocicleta Zanella de 250 centímetros cúbicos, que había sido denunciada como sustraída por su propietario.