Le robó la moto a su tío en Rivadavia, intentó escapar de la Policía y terminó aprehendido

Un hombre de 37 años fue aprehendido en Rivadavia luego de robarle la motocicleta a su propio tío e intentar escapar cuando fue interceptado por efectivos policiales. El procedimiento se concretó en el barrio Soldado Argentino y quedó bajo la órbita de la Comisaría 30ª.
De acuerdo con la información policial, el damnificado, de 50 años, denunció la sustracción de su motocicleta y señaló a su sobrino como el presunto autor del robo.
Tras realizar las primeras medidas del procedimiento, los efectivos observaron que el sospechoso regresaba al lugar llevando la moto a la par. Sin embargo, cuando intentaron entrevistarlo, el hombre salió corriendo hacia su domicilio para evitar el contacto con los uniformados.
La maniobra no le permitió escapar: los policías lograron alcanzarlo y concretaron su aprehensión.
En el operativo se secuestró una motocicleta Zanella de 250 centímetros cúbicos, que había sido denunciada como sustraída por su propietario.
El caso quedó enmarcado en un procedimiento de Flagrancia.