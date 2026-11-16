    • 16 de noviembre de 2026 - 12:36

    Le robó la moto a su tío en Rivadavia, intentó escapar de la Policía y terminó aprehendido

    El sospechoso tiene 37 años y fue sorprendido cuando regresaba con la Zanella 250 cc que le había sustraído a su tío, de 50 años, en el barrio Soldado Argentino.

    El peor sobrino: le robó la moto a su tío en Rivadavia.&nbsp;

    El peor sobrino: le robó la moto a su tío en Rivadavia. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 37 años fue aprehendido en Rivadavia luego de robarle la motocicleta a su propio tío e intentar escapar cuando fue interceptado por efectivos policiales. El procedimiento se concretó en el barrio Soldado Argentino y quedó bajo la órbita de la Comisaría 30ª.

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    De acuerdo con la información policial, el damnificado, de 50 años, denunció la sustracción de su motocicleta y señaló a su sobrino como el presunto autor del robo.

    Tras realizar las primeras medidas del procedimiento, los efectivos observaron que el sospechoso regresaba al lugar llevando la moto a la par. Sin embargo, cuando intentaron entrevistarlo, el hombre salió corriendo hacia su domicilio para evitar el contacto con los uniformados.

    La maniobra no le permitió escapar: los policías lograron alcanzarlo y concretaron su aprehensión.

    En el operativo se secuestró una motocicleta Zanella de 250 centímetros cúbicos, que había sido denunciada como sustraída por su propietario.

    El caso quedó enmarcado en un procedimiento de Flagrancia.

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