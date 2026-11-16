Robaron en un nuevo local de iPhones en San Juan, el cuarto en menos de un mes: "Creen que es la fácil"

La seguidilla de robos contra locales dedicados a la venta de iPhones en San Juan sumó otro episodio. Esta vez, el blanco fue Point iPhone , ubicado en Rivadavia, que durante el fin de semana sufrió un robo y, como si no fuera suficiente, horas más tarde volvió a quedar en la mira de delincuentes que intentaron ingresar por segunda vez.

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Con este episodio, ya son cuatro los comercios del rubro que fueron afectados por hechos de inseguridad en menos de un mes .

La bronca del propietario quedó expuesta a través de las redes sociales del negocio, donde relató lo ocurrido y apuntó contra una modalidad delictiva que, según considera, parece haberse convertido en una oportunidad para los ladrones.

"Estaba en mi casa durmiendo y tuve que venir echando putas, porque me avisaron que habían robado en el local. Nos tienen de punto a todos los locales de iPhones, creen que es la fácil", expresaron desde Point iPhone, en una publicación en la que dieron a conocer el episodio. "Estaba en mi casa durmiendo y tuve que venir echando putas, porque me avisaron que habían robado en el local. Nos tienen de punto a todos los locales de iPhones, creen que es la fácil", expresaron desde Point iPhone, en una publicación en la que dieron a conocer el episodio.

Sin embargo, el primer robo no fue el único problema que tuvo que afrontar. Después de trabajar para reparar los daños, arreglar las rejas y comprar un vidrio nuevo, el comerciante se encontró con otra situación preocupante: durante la noche siguiente, delincuentes intentaron ingresar nuevamente al establecimiento.

La indignación del dueño del local

El segundo episodio generó todavía más indignación en el joven dueño. Aseguró que protagonizó una persecución que se extendió durante aproximadamente 15 minutos y que, mientras seguía los movimientos de los sospechosos, se comunicaba reiteradamente con el 911 para informar lo que estaba sucediendo.

La respuesta que, según denunció, recibió de los operadores policiales estuvo lejos de lo que esperaba. En un extenso descargo, cuestionó la falta de coordinación entre quienes atendieron las comunicaciones y aseguró que, pese a las reiteradas advertencias, no obtuvo la intervención que necesitaba.

"Segunda noche que nos intentan robar. 15 minutos de persecución con estos hijos de mil puta, en llamada con la Policía. ¿Hicieron algo? Nada, un trabajo menos que mediocre", escribió. "Segunda noche que nos intentan robar. 15 minutos de persecución con estos hijos de mil puta, en llamada con la Policía. ¿Hicieron algo? Nada, un trabajo menos que mediocre", escribió.

En el mismo mensaje, describió que realizó cuatro llamadas al 911 para ir notificando lo que ocurría durante la persecución. Según su relato, fue atendido por cuatro operadores diferentes, que aparentemente no tenían información sobre la situación que estaba denunciando.

"Le pregunté si se comunicaban entre ellos para hacer un mejor trabajo y, ¿qué me respondió? Un silencio", manifestó, visiblemente molesto por lo sucedido.

El reclamo también apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial y la situación de inseguridad que, considera, atraviesan los comerciantes sanjuaninos. "Y es por eso que este es uno de los muchos locales robados", expresó al relacionar lo ocurrido con los antecedentes recientes.

En otro tramo de la publicación, hizo referencia a la participación de menores de edad en hechos delictivos y cuestionó las respuestas institucionales frente a estos episodios. "Los menores también son choros. San Juan sufre de inseguridad no por la gente, por la Justicia", concluyeron.

Ola de robos en comercios de iPhones

El caso de Point iPhone no aparece como un hecho aislado. En las últimas semanas, otros tres comercios dedicados a la venta de teléfonos de alta gama sufrieron robos en distintos puntos de la provincia, con importantes pérdidas económicas y procedimientos policiales que terminaron con detenidos.

Uno de los primeros episodios ocurrió el 30 de octubre en GoLite iPhone, ubicado en la esquina de avenida Libertador y Paso de los Andes, en Rivadavia. En ese caso, los delincuentes ingresaron aparentemente por un balcón o una ventana y se llevaron alrededor de 20 iPhones y una PlayStation 5. El perjuicio fue estimado en unos 15.000 dólares. Tras una investigación, se realizó un allanamiento en el que recuperaron uno de los teléfonos y detuvieron a un sospechoso, aunque recuperó la libertad horas después.

El dueño de GoLite escrachó a los presuntos ladrones por redes sociales. Aparentemente todos son menores.

Otro de los golpes tuvo como escenario a Ipoint Store, ubicado en Rivadavia Oeste 89, en Capital. Allí, los ladrones forzaron una puerta de madera y consiguieron llevarse aproximadamente 25 iPhones, entre equipos usados y sellados, además de 2.850 dólares en efectivo. El valor de los teléfonos fue estimado en unos 20.000 dólares, por lo que el perjuicio total rondó los 23.000 dólares.

El tercer caso tuvo características diferentes y terminó con un procedimiento policial que permitió detener a cuatro sospechosos. Ocurrió durante la madrugada del 10 de noviembre en America ID, un comercio ubicado en calle Las Heras 111, en Capital. Los delincuentes sustrajeron alrededor de 20 iPhones, una caja fuerte que contenía 110 dólares, tarjetas y documentación.

La fuga terminó de manera accidentada cuando el Chevrolet Corsa en el que se movilizaban sufrió un desperfecto en la zona de Las Heras y Falucho. Como consecuencia del procedimiento, fueron aprehendidos Kevin Miguel Narváez (19), Santiago Ramiro Pérez (19), Andrés Jeremías Zárate Ortega (32) y un adolescente de 16 años. La investigación quedó encuadrada como un robo agravado por efracción, escalamiento, poblado y en banda, con la participación de un menor. Narváez y Zarate fueron condenados con cárcel y Pérez recibió una probation.

Pérez recibió una supsensión de juicio a prueba, mientras que Zárate fue condendo a seis años de cárcel y Narváez a casi ocho años de prisión, pero con modalidad domiciliaria, debido a una enfermedad.

Ahora, Point iPhone se suma a esa lista, aunque con una particularidad: además del robo inicial, sus propietarios denunciaron un segundo intento de ingreso en menos de 24 horas y una persecución durante la cual, aseguran, no recibieron la asistencia policial esperada.

La reiteración de estos episodios en un período tan corto vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los comercios que venden teléfonos de alta gama. Mientras algunos de los casos anteriores derivaron en detenciones e investigaciones judiciales, los comerciantes empiezan a expresar una preocupación común: la sensación de que sus locales se convirtieron en blancos fáciles para los delincuentes.