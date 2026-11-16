Encontraron muerta a una operadora de radio en Salta y hay un hombre detenido

La muerte de María Celeste Osan , una operadora de radio de la ciudad de Salta, es investigada por la Justicia luego de que su cuerpo fuera encontrado en el interior de su vivienda. El hallazgo se produjo el viernes 13 de noviembre, después de que vecinos alertaran a la Policía por fuertes olores que provenían del inmueble . Por el caso, un hombre fue detenido este domingo.

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La propiedad está ubicada sobre calle Junín al 100, en el barrio Campo Caseros , entre Caseros y España y a pocos metros de la plaza Alvarado. Tras recibir el aviso a través del Sistema de Emergencias 911, efectivos policiales se dirigieron al domicilio e ingresaron al lugar, donde encontraron a la mujer sin vida y en avanzado estado de descomposición.

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet , integrante de la Unidad de Femicidios del Ministerio Público Fiscal de Salta. Luego de analizar los primeros elementos reunidos, la funcionaria solicitó la detención de un hombre mayor de edad, medida que se concretó durante el domingo.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) , dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Hasta el momento, no se difundió la identidad del sospechoso ni se informó qué vínculo tenía con Osan . Tampoco se precisó cuál será la calificación penal de la causa.

Qué se sabe sobre la causa de muerte de María Celeste Osan

Uno de los puntos centrales que buscan esclarecer los investigadores es cómo y cuándo murió la mujer. Debido al avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo, la Fiscalía solicitó estudios complementarios de autopsia para establecer la causa del fallecimiento.

Los restos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde los especialistas trabajan para determinar las circunstancias de la muerte y la data aproximada del deceso.

Por ahora, no hay una causa de muerte confirmada oficialmente. La investigación continúa con distintas medidas y los resultados de los estudios forenses serán claves para reconstruir lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales.

La intervención de la Unidad de Femicidios no implica que el hecho haya sido calificado formalmente como femicidio: esa hipótesis deberá ser evaluada a partir de las pruebas reunidas durante la investigación.