Un motociclista murió tras escapar de un control policial y chocar contra un colectivo

El hombre era perseguido por efectivos de la Policía de la Ciudad luego de evadir un operativo en La Boca. Cruzó un semáforo en rojo e impactó contra una unidad de la línea 129 en el barrio porteño de San Cristóbal.

Un motociclista murió este domingo por la mañana luego de protagonizar un violento choque contra un colectivo en el barrio porteño de San Cristóbal. El siniestro ocurrió mientras el conductor era perseguido por efectivos de la Policía de la Ciudad, después de haber evadido un control vehicular y escapar por distintas calles.

El hecho se produjo en la intersección de las avenidas Independencia y Entre Ríos, donde el hombre, que circulaba en una moto negra de 110 cilindradas, habría cruzado un semáforo en rojo e impactado contra el lateral derecho de un colectivo de la línea 129. Como consecuencia del fuerte impacto, falleció en el lugar.

De acuerdo con la información policial, la secuencia comenzó en el barrio de La Boca, cuando el motociclista evitó un control de tránsito ubicado en la esquina de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle. Esa maniobra motivó la intervención de agentes motorizados de la Policía de la Ciudad, que iniciaron un seguimiento para interceptarlo.

La persecución se extendió por algo más de cuatro kilómetros y terminó en el cruce de Independencia y Entre Ríos, cuando se produjo la colisión fatal. Según el parte policial, el conductor atravesó la intersección pese a que el semáforo estaba en rojo.

Cortes de tránsito tras el choque fatal Después del accidente, el colectivo quedó detenido sobre la avenida y las autoridades dispusieron un corte de tránsito en la zona para permitir las tareas correspondientes.