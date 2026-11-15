    • 15 de noviembre de 2026 - 17:43

    Un motociclista murió tras escapar de un control policial y chocar contra un colectivo

    El hombre era perseguido por efectivos de la Policía de la Ciudad luego de evadir un operativo en La Boca. Cruzó un semáforo en rojo e impactó contra una unidad de la línea 129 en el barrio porteño de San Cristóbal.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista murió este domingo por la mañana luego de protagonizar un violento choque contra un colectivo en el barrio porteño de San Cristóbal. El siniestro ocurrió mientras el conductor era perseguido por efectivos de la Policía de la Ciudad, después de haber evadido un control vehicular y escapar por distintas calles.

    Leé además

    cual es la hipotesis mas fuerte de la investigacion por el motociclista muerto en circunvalacion

    Cuál es la hipótesis más fuerte de la investigación por el motociclista muerto en Circunvalación
    motociclista muerto en circunvalacion: localizaron al camion y creen que el chofer no advirtio el impacto

    Motociclista muerto en Circunvalación: localizaron al camión y creen que el chofer no advirtió el impacto

    El hecho se produjo en la intersección de las avenidas Independencia y Entre Ríos, donde el hombre, que circulaba en una moto negra de 110 cilindradas, habría cruzado un semáforo en rojo e impactado contra el lateral derecho de un colectivo de la línea 129. Como consecuencia del fuerte impacto, falleció en el lugar.

    De acuerdo con la información policial, la secuencia comenzó en el barrio de La Boca, cuando el motociclista evitó un control de tránsito ubicado en la esquina de Almirante Brown y Aristóbulo del Valle. Esa maniobra motivó la intervención de agentes motorizados de la Policía de la Ciudad, que iniciaron un seguimiento para interceptarlo.

    La persecución se extendió por algo más de cuatro kilómetros y terminó en el cruce de Independencia y Entre Ríos, cuando se produjo la colisión fatal. Según el parte policial, el conductor atravesó la intersección pese a que el semáforo estaba en rojo.

    Cortes de tránsito tras el choque fatal

    Después del accidente, el colectivo quedó detenido sobre la avenida y las autoridades dispusieron un corte de tránsito en la zona para permitir las tareas correspondientes.

    La interrupción de la circulación provocó demoras y desvíos en las calles cercanas, mientras se realizaban las actuaciones para reconstruir las circunstancias del siniestro.

    El caso quedó bajo investigación para determinar cómo se desarrolló la persecución y establecer las circunstancias que terminaron con la muerte del motociclista.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    fin de semana tragico en san juan: murio otro motociclista tras agonizar 24 horas despues de chocar contra un auto

    Fin de semana trágico en San Juan: murió otro motociclista tras agonizar 24 horas después de chocar contra un auto

    Dos hombres con pedido de captura fueron detenidos mientras provocaban disturbios en Rawson.

    Dos hombres con pedido de captura fueron detenidos mientras provocaban disturbios en Rawson

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Un violinista de 73 años fue encontrado muerto en su casa en Santiago del Estero. 

    Hallaron muerto a un violinista tras denunciar una brutal agresión de una mujer

    Por Redacción Diario de Cuyo
    pidio borrar el apellido de su padre tras que fuera condenado por abusar de ella

    Pidió borrar el apellido de su padre tras que fuera condenado por abusar de ella

    Por Redacción Diario de Cuyo