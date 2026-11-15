Hallaron muerto a un violinista tras denunciar una brutal agresión de una mujer

El violinista Manuel Alberto Sánchez fue hallado sin vida horas después de denunciar una agresión, y una mujer con antecedentes fue detenida en Termas de Río Hondo.

Un violinista de 73 años fue encontrado muerto en su casa en Santiago del Estero.

Un reconocido músico de 73 años, identificado como Manuel Alberto Sánchez, fue hallado sin vida en su vivienda de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El hallazgo ocurrió el sábado por la noche, poco después de que el hombre denunciara una violenta agresión por parte de una mujer.

Alrededor del mediodía, la hija de Sánchez lo visitó y lo encontró con vida. Sin embargo, al regresar a la vivienda cerca de las 20, lo descubrió sin signos vitales. La policía y el fiscal Gustavo Montenegro se hicieron presentes en el lugar para iniciar las pericias correspondientes.

Horas antes del trágico descubrimiento, Sánchez había ingresado al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con escoriaciones y politraumatismos en rostro y piernas. Según su relato a las autoridades, había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su casa con Dalma Judith Orellana, de 33 años, quien quedó detenida. La mujer, identificada como trabajadora sexual, tiene antecedentes penales y había estado presa en septiembre por un robo.

Investigación sobre las causas de muerte en Termas de Río Hondo La autopsia fue dispuesta por el fiscal para determinar las causas exactas del fallecimiento del violinista, apodado “Chala” Sánchez. Si bien en la inspección inicial no se detectaron heridas de arma de fuego, se buscan elementos de interés en la escena y se entrevistará a vecinos para reconstruir los movimientos de la noche.