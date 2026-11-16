    • 16 de noviembre de 2026 - 12:15

    Zonda: rescataron a cuatro hombres que se perdieron en un cerro y no podían bajar

    El GERAS asistió a los excursionistas, de entre 33 y 52 años, tras un llamado al 911 que alertó sobre luces en la montaña. Estaban en Callejón Maradona y resultaron ilesos.

    GERAS
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cuatro hombres que salieron a hacer actividad física en el cerro de Zonda terminaron varados en plena montaña y debieron ser rescatados por personal del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS) de la Policía de San Juan. Los vecinos dieron la alerta al notar luces de linternas en una zona donde no debía haber nadie.

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    El episodio se registró en Callejón Maradona, al sur de la Ruta 12, en jurisdicción de la Comisaría 14ª. Según informaron fuentes policiales, el llamado al 911 advertía que se veían personas con linternas en el cerro, que aparentemente estaban perdidas y no podían descender.

    Efectivos policiales llegaron hasta el lugar y, al entrevistar a los hombres, estos explicaron que se habían desorientado mientras entrenaban en el camino a Maradona. Ante la imposibilidad de bajar por sus propios medios, intervino el personal del GERAS, que realizó el descenso de los cuatro.

    Los rescatados tienen 34, 46, 33 y 52 años, y viven en Capital y Chimbas. Ninguno sufrió lesiones.

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