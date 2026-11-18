Una dramática tragedia conmocionó este miércoles a Mendoza, donde un hombre y su hijo de 8 años murieron ahogados en el canal Cacique Guaymallén , en el departamento de Luján de Cuyo. El pequeño cayó al cauce durante la mañana y su padre se arrojó desesperadamente al agua para intentar salvarlo, pero ambos fueron arrastrados por la corriente.

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El episodio ocurrió cerca de las 11, a la altura de Pueyrredón y San Martín , en Luján de Cuyo. Por motivos que se intentan establecer, el niño cayó al canal y, al advertir la situación, su padre ingresó al agua para rescatarlo.

Sin embargo, la fuerza de la corriente impidió que pudieran salir y ambos desaparecieron bajo el agua.

Tras el dramático episodio, se desplegó un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores del canal Cacique Guaymallén.

El cuerpo del hombre fue encontrado primero , mientras que los equipos de rescate continuaron trabajando para localizar al pequeño.

Las tareas se extendieron por diferentes puntos del cauce, con intervenciones en Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Ciudad y Las Heras. Finalmente, los rescatistas también lograron encontrar el cuerpo del niño.

La tragedia generó conmoción en Mendoza y volvió a poner en foco los riesgos que representan los canales de riego, especialmente por la fuerza de sus corrientes y la dificultad para salir del agua una vez que una persona cae en ellos.

Con información de diario Los Andes.