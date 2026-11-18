El fiscal Iván Grassi encabezó un relevamiento en la vivienda de Franco Jara, en Albardón, para recolectar pruebas y tomar testimonios.

Crimen de Franco Jara: inspeccionaron la casa de la víctima, lugar en el que fue golpeado por los policías.

La investigación por la muerte de Franco Jara sumó este miércoles una nueva medida. El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, encabezó una inspección ocular en la vivienda donde residía el joven, en el departamento Albardón, con el objetivo de reunir elementos que permitan reconstruir las circunstancias de su detención y los momentos previos a su fallecimiento.

Durante el procedimiento, los investigadores relevaron pruebas y entrevistaron a vecinos y allegados de la víctima. Según los testimonios recogidos, Jara habría sido golpeado por los efectivos policiales delante de sus familiares durante el operativo en el que fue detenido. Esta versión forma parte de las líneas que busca esclarecer la Fiscalía.

El caso se remonta al sábado 14 de noviembre, cuando el joven fue detenido en el barrio Lozano I y trasladado posteriormente a la Comisaría 18°. Allí murió durante la madrugada del domingo, mientras permanecía bajo custodia policial.

La autopsia confirmó una muerte violenta Los resultados preliminares de la autopsia determinaron que Jara tuvo una muerte violenta, de carácter homicida, producto de golpes. El informe describió lesiones en la cabeza, entre ellas un cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral y hemorragia subdural. También constató edema pulmonar.

Por el hecho hay seis policías detenidos. El último en ser aprehendido fue el sargento Juan Eduardo Zamora, integrante de la Unidad Coordinadora de Departamentales.