Caso Franco Jara: la autopsia confirmó una muerte violenta y hay cinco policías detenidos

La investigación por la muerte de Franco Nahuel Jara, ocurrida en la Comisaría 18° de Albardón, tuvo este lunes un avance determinante: cinco policías quedaron detenidos luego de que la autopsia confirmara que el joven sufrió una muerte violenta, de carácter homicida. El resultado de los estudios forenses modificó el rumbo de la causa y derivó en un procedimiento judicial que se concretó durante la tarde.

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La mañana había transcurrido bajo un fuerte hermetismo en torno a la información sobre el examen forense. Según pudo saber DIARIO DE CUYO, los médicos que intervinieron en la autopsia mantuvieron una reunión directamente con integrantes de la Fiscalía en Tribunales, una modalidad que no resulta habitual en este tipo de investigaciones. Recién después de ese encuentro comenzaron a conocerse definiciones sobre el resultado de los estudios.

Una vez que los fiscales tuvieron en sus manos las conclusiones, Iván Grassi convocó a los efectivos de la Brigada de la UFI Delitos Especiales para llevar adelante el procedimiento. Alrededor de las 14, y con una orden de la jueza de Garantías de turno, se concretó la detención de los cinco uniformados que habían participado del operativo del sábado 14 de noviembre en el barrio Lozano I.

Los policías pertenecen a la Unidad Coordinadora de Departamentales, el cuerpo que intervino en la aprehensión de Jara. La medida busca avanzar sobre las responsabilidades de quienes participaron de aquel procedimiento.

El informe forense fue contundente. De acuerdo con fuentes judiciales, el joven murió por un cefalohematoma en la región temporal izquierda de tipo contuso, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar. Estas lesiones permitieron establecer que no se trató de una muerte natural, sino de un fallecimiento violento.

El video y las denuncias de la familia, bajo la lupa

La detención de los efectivos se produjo en una causa que ya tenía varios elementos que comprometían la reconstrucción del procedimiento policial. Uno de los más importantes es un video de casi tres minutos filmado por vecinos, en el que quedó registrada parte de la intervención en la que Jara fue reducido.

En las imágenes se observa a varios motoristas rodeando a una persona que permanece en el suelo, mientras desde la vereda de enfrente se escuchan reclamos y acusaciones de presunto abuso policial. También se advierte que algunos uniformados avanzan hacia el interior de una propiedad.

Ese registro tomó relevancia frente a las versiones contrapuestas sobre lo sucedido. La explicación policial inicial indicaba que Jara había sido aprehendido en la vía pública por una contravención. Sin embargo, sus familiares denunciaron que los efectivos ingresaron a su vivienda sin mostrar una orden judicial y que lo golpearon durante el procedimiento.

El hijo mayor de la víctima aportó un relato especialmente grave: aseguró que su padre recibió una patada en el pecho y fue agredido tanto dentro de la casa como en el exterior. También sostuvo que, cuando lo subieron al patrullero, ya tenía dificultades para respirar y se encontraba descompensado.

Qué pasó después de la detención

La secuencia posterior también forma parte de la investigación. Según la versión oficial inicial, Jara manifestó sentirse mal cuando fue trasladado a la Comisaría 18°, por lo que los efectivos lo llevaron al Hospital José Giordano. Allí recibió atención médica y, tras ser dado de alta, regresó a la dependencia.

Sin embargo, durante la madrugada del domingo, otros detenidos advirtieron que su estado de salud era delicado. Los policías realizaron maniobras de reanimación y solicitaron asistencia médica, pero los profesionales que llegaron al lugar constataron su fallecimiento a las 4:59.

Con los resultados de la autopsia y los cinco efectivos detenidos, la causa entra ahora en una etapa clave para establecer qué ocurrió durante el operativo y cuál fue la intervención de cada uno de los uniformados en las lesiones que provocaron la muerte de Jara.

La investigación está a cargo de los fiscales coordinadores Iván Grassi y Roberto Ginsberg, junto con los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Victoria Ruiz, de la UFI Delitos Especiales.