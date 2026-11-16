La Policía detuvo en las últimas horas en su casa de Cipolletti a Néstor Yiyo Bergallo, un empresario e ingeniero agrónomo de 82 años, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena a ocho años de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra la hija de un amigo.

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La detención se concretó tras la ratificación de la sentencia, que había sido dictada por unanimidad a mediados de 2025 por un tribunal integrado por Alejandra Berenguer, Julio Sueldo y Guillermo Merlo. La condena ya había sido confirmada en todas las instancias de la Justicia rionegrina antes de llegar al máximo tribunal.

Bergallo fue alojado primero en la Comisaría Cuarta, donde un médico certificó su estado de salud, y quedó a disposición del Servicio Penitenciario de Río Negro, que definirá dónde cumplirá la pena.

Según la investigación encabezada por la fiscal Rocío Guiñazú Alaniz, Bergallo conocía a la víctima desde que era una nena y mantenía una relación cercana con su familia, especialmente con su padre.

La amistad con el padre y las supuestas ceremonias espirituales

Esa confianza habría sido el punto de partida de un vínculo de influencia que, con el paso del tiempo, el acusado usó para someter a la joven. De acuerdo con la acusación, el hombre decía tener poderes sobrenaturales y hacía referencia a sus supuestos conocimientos espirituales y a su relación con la masonería.

Los hechos que pudieron ser acreditados durante el juicio ocurrieron entre fines de 2011 y 2012. En ese momento, Bergallo tenía alrededor de 65 años y la víctima, 23.

La reconstrucción determinó que, en dos oportunidades, el empresario trasladó a la joven oculta en su camioneta hasta el paraje El 30, donde entonces había un sector descampado.

Allí cometió los abusos sexuales, que presentaba como supuestos rituales de satisfacción y purificación espiritual.

Por esos episodios fue condenado por abuso sexual con acceso carnal en circunstancias gravemente ultrajantes. Otros hechos denunciados por la víctima no pudieron ser juzgados porque habían prescripto.

La manipulación psicológica y las consecuencias en la víctima

Uno de los puntos centrales del juicio fue la relación de poder que el acusado había construido sobre la joven. Para los investigadores, no se trataba solamente de una relación de confianza, sino de un vínculo atravesado por la manipulación y el sometimiento.

Los jueces consideraron que Bergallo había instalado la idea de que sus prácticas tenían propiedades curativas y que la víctima debía someterse a ellas para mejorar su estado.

Durante el proceso se incorporaron informes psicológicos que describieron las consecuencias que atravesó la joven: angustia, vergüenza, culpa, rechazo corporal, lesiones autoinfligidas y dificultades para concentrarse, en el contexto de un cuadro de estrés postraumático.

La víctima pudo reconstruir y contar lo sucedido después de años de terapia. Según la investigación, decidió hablar con amigas, su terapeuta y su hermano luego de un episodio en el que el hombre se habría acercado a su hija pequeña.

Ese hecho funcionó como un detonante para que pudiera poner en palabras lo que había vivido durante años.

La defensa habló de una relación sentimental clandestina

Durante el juicio, la defensa de Bergallo sostuvo que entre el empresario y la joven había existido una relación sentimental clandestina entre dos personas adultas.

También cuestionó la valoración de las pruebas y planteó que la sentencia había incorporado circunstancias que, a su criterio, excedían los hechos incluidos en la acusación.

Sin embargo, los planteos fueron rechazados por el Tribunal de Impugnación de Río Negro, que confirmó la condena.

En sus fundamentos, los magistrados remarcaron que la joven no había tenido libertad sexual frente al acusado, debido a la influencia que ejercía sobre ella desde su infancia y al lugar de supuesto guía espiritual que había construido dentro de su entorno familiar.

También señalaron que era necesario analizar el contexto en el que ocurrieron los abusos para comprender la situación de sometimiento y manipulación.

La Corte Suprema confirmó la condena y quedó detenido

Después de que la sentencia fuera ratificada en las distintas instancias de la Justicia rionegrina, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que confirmó la pena de ocho años de prisión.

Con esa decisión quedó habilitada la ejecución de la condena y la Policía detuvo a Bergallo en su casa de Cipolletti.