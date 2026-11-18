Un amplio despliegue de emergencia conmocionó a la provincia de Mendoza tras la caída de un niño de 8 años al canal Cacique Guaymallén y el posterior intento de rescate por parte de su padre, quien se arrojó al agua para salvarlo. Ambos fueron arrastrados por la fuerte corriente y perdieron la vida.

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Según informaron fuentes policiales, el incidente se originó cuando el menor cayó al cauce en la zona de Luján de Cuyo. De inmediato, su padre se lanzó al agua para auxiliarlo, pero el importante caudal del canal impidió que pudieran salir por sus propios medios.

Tras el alerta al sistema de emergencias, se montó un operativo de rastrillaje que abarcó distintos tramos del recorrido del canal. En el despliegue participaron Bomberos de la ciudad, efectivos de la Policía de Mendoza y equipos especializados de rescate, quienes debieron trabajar bajo condiciones complejas debido a la velocidad y el volumen del agua.

De acuerdo con los reportes oficiales, los rescatistas lograron localizar primero el cuerpo del hombre. Horas más tarde, tras intensificar el rastrillaje en puntos críticos del cauce, los equipos de emergencia hallaron el cuerpo del niño a unos 200 metros al norte de calle Besares, sector donde se había concentrado gran parte del dispositivo de búsqueda.

Corte de agua en cuatro departamentos por el operativo

Como consecuencia directa de la tragedia y para permitir el trabajo de las brigadas en el cauce, la empresa Aguas Mendocinas (AYSAM) dispuso el corte del ingreso de agua cruda desde el canal Cacique Guaymallén hacia los establecimientos potabilizadores Benegas y Alto Godoy.

A través de un comunicado oficial, la prestataria informó que, "debido a esta situación de fuerza mayor", se vio afectado el normal abastecimiento de agua potable en distintos sectores de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras.

Ante la interrupción del servicio, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones preventivas para la población:

Reserva mínima: Mantener una reserva de agua potable embotellada de al menos dos litros por persona.

Uso restringido: Regular el caudal en las canillas y controlar posibles pérdidas internas.

Electrodomésticos: Evitar el uso de lavarropas automáticos y lavavajillas mientras dure la contingencia.

Prohibiciones: Quedó prohibido el riego de jardines y el lavado de veredas o vehículos con manguera o hidrolavadora durante 24 horas.