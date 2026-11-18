El siniestro ocurrió en marzo de 2025, en Caucete, cuando el auto que manejaba impactó contra un poste y murió una joven de 34 años.

La Justicia condenó a Micaela Aldana Gareis por el siniestro vial ocurrido en marzo de 2025 en Caucete, en el que murió su amiga Nadia Yamila Narváez Oropel, de 34 años. La mujer recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos a motor.

La resolución, dictada por el juez Pablo León, puso fin al juicio que buscaba determinar la responsabilidad de Gareis en el choque ocurrido el 12 de marzo de 2025. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 12 de diciembre.

El hecho trágico ocurrido en Caucete El hecho ocurrió cuando ambas mujeres viajaban en un Volkswagen Gol. Según se conoció durante la investigación, habían salido a buscar un televisor para compartir la tarde en la casa de Nadia, ubicada en el barrio Los Olivos.

Sin embargo, al llegar a la intersección de Ruta 20 y avenida De los Ríos, en Caucete, el vehículo giró hacia el oeste y terminó impactando contra un poste metálico del tendido eléctrico. Como consecuencia del choque, Narváez Oropel murió en el lugar, mientras que Gareis sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada al Hospital Rawson.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI correspondiente, quien sostuvo que la conductora incumplió las obligaciones establecidas en la Ley Nacional de Tránsito, particularmente las referidas al cuidado al circular y al mantenimiento del dominio del vehículo.