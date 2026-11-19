Este jueves, los integrantes de la Unidad Coordinadora de Departamentales estuvieron frente a una jueza y la fiscalía Delitos Especiales formuló los cargos contra ellos por matar a una persona durante un operativo de prevención.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización contra los seis policías acusados (ahora cinco) por el asesinato de Franco Jara, en Albardón. El hombre murió en la Comisaría 18va tras ser golpeado de forma brutal en su casa en lo que fue un allanamiento y detención ilegal.

Por el hecho quedaron involucrados seis policías: el sargento Juan Eduardo Zamora, el suboficial inspector Emiliano Cabrá, los cabos Arnaldo Zalazar, Juan Recio y Nicolás Godoy y el agente Matías Lucero. Este último fue liberado y retirado de la audiencia por pedido de fiscal Roberto Ginsberg, ya que manifestó que no había pruebas contra el efectivo que lo implicaran en el hecho puntualmente.

Se conocieron los roles de cada uno en el homicidio del albardonero y las imputaciones que se le formularon como consecuencia. Entre ellas allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad, incumplimento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y homicidio agravado por ser funcionario policial. La más grave es el homicidio agravado ya que implica una pena de prisión perpetua. Fiscalía solo le atribuyó este delito Recio, Zamora, Zalazar y Godoy. Lo que trajo la oposición del abogado querellante Leonardo Miranda. Para el letrado, al ser el oficial a cargo del equipo de patrullaje de prevención, el de más jerarquía, debió dar la orden para que no le peguen a Jara y no lo hizo, ya sea por omisión o porque fue el autor intelectual del asesinato.

La teoría de la fiscalía Según la teoría de la Fiscalía, los efectivos de la Unidad Coordinadora de Departamentales llegaron hasta el domicilio de Jara en el marco de un operativo de prevención, pero cometiendo un allanamiento y una detención ilegal. De acuerdo con la hipótesis acusatoria, los policías ingresaron ilegalmente a la vivienda y lo golpearon brutalmente para que conferara dónde tenía marihuana, ya que otro hombre detenido por ellos, les había dicho que Jara le había vendido un porro.