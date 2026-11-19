La muerte de Jorge Antonio Limonta, ocurrida el domingo 15 de noviembre en la localidad de bonaerense de San Andrés de Giles, provocó una profunda conmoción en la comunidad y reavivó los reclamos por la circulación de motocicletas a alta velocidad, las maniobras peligrosas y la falta de controles efectivos.

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Limonta, de 61 años, bombero voluntario y trabajador del Hospital Municipal, se encontraba junto a su hija de 10 años en la intersección de Rivadavia y Moreno cuando fue embestido por una motocicleta conducida por un joven de 18 años. La niña resultó ilesa.

Según las fuentes el motociclista había partido desde el semáforo de Rivadavia y Belgrano y circulaba a una velocidad aparentemente muy elevada cuando llegó a la siguiente intersección. Limonta había esperado el paso de una camioneta antes de intentar cruzar la calle junto a su hija. La velocidad exacta de la motocicleta deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.

De acuerdo con la información difundida tras el hecho, el conductor circulaba sin licencia de conducir ni seguro obligatorio. La investigación judicial se inició bajo la calificación de homicidio culposo y el joven permanecía detenido al momento de las primeras declaraciones oficiales.

Jorge Limonta era una persona muy conocida en San Andrés de Giles por su actividad como bombero voluntario y su trabajo en el Hospital Municipal. Recientemente había superado un tratamiento oncológico y destacó su compromiso permanente con la comunidad.

Su muerte profundizó el malestar de vecinos que desde hace tiempo cuestionan los escapes libres, las aceleraciones peligrosas y las maniobras de motociclistas que alteran la tranquilidad de la ciudad.

En la localidad aseguran que la muerte de Limonta representa un punto de inflexión para la comunidad.

Duelo municipal y reclamos por mayores controles

Ante la gravedad del hecho, el gobierno municipal encabezado por Miguel Gesualdi declaró tres días de duelo a partir del lunes 16 de noviembre, mediante el Decreto 1617/2026. La medida incluyó banderas a media asta y la suspensión de actividades municipales durante 24 horas, sin afectar los servicios habituales.

Por su parte, vecinos autoconvocados comenzaron a organizarse bajo la consigna «Giles por la vida», impulsando una campaña de recolección de firmas para exigir controles permanentes, fiscalización de velocidad, retención de motocicletas en infracción y mayor presencia de agentes de tránsito.

La iniciativa contempla también una movilización para reclamar respuestas de las autoridades municipales y medidas que permitan prevenir nuevas tragedias.

La muerte de Jorge Limonta dejó al descubierto una preocupación que atraviesa a numerosas localidades de la región: la convivencia entre el tránsito cotidiano y las conductas peligrosas de quienes circulan sin respetar las normas. En San Andrés de Giles, el reclamo de los vecinos apunta ahora a que la conmoción se traduzca en medidas concretas.