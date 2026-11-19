Juan Carlos Pintos realizaba tareas de raleo de pinos cuando sufrió un fatal accidente laboral que le provocó la muerte horas después en Oberá.

Un accidente laboral en Campo Ramón deja un obrero de 56 años muerto tras ser golpeado por un pino

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Un obrero de 56 años perdió la vida en Campo Ramón tras un trágico accidente laboral. El hecho ocurrió ayer por la mañana en una chacra de Sección Novena, donde la víctima, identificada como Juan Carlos Pintos, realizaba tareas de raleo de pinos.

Pintos se encontraba operando un tractor en el momento en que un tronco de pino recién cortado lo golpeó violentamente, provocándole la pérdida de conocimiento. A raíz de la gravedad de las lesiones sufridas, fue trasladado de inmediato al Hospital de Campo Viera, pero su delicado estado de salud obligó a una derivación urgente al Hospital Samic de Oberá.