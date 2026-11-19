Un obrero de 56 años perdió la vida en Campo Ramón tras un trágico accidente laboral. El hecho ocurrió ayer por la mañana en una chacra de Sección Novena, donde la víctima, identificada como Juan Carlos Pintos, realizaba tareas de raleo de pinos.
Juan Carlos Pintos realizaba tareas de raleo de pinos cuando sufrió un fatal accidente laboral que le provocó la muerte horas después en Oberá.
Un obrero de 56 años perdió la vida en Campo Ramón tras un trágico accidente laboral. El hecho ocurrió ayer por la mañana en una chacra de Sección Novena, donde la víctima, identificada como Juan Carlos Pintos, realizaba tareas de raleo de pinos.
Pintos se encontraba operando un tractor en el momento en que un tronco de pino recién cortado lo golpeó violentamente, provocándole la pérdida de conocimiento. A raíz de la gravedad de las lesiones sufridas, fue trasladado de inmediato al Hospital de Campo Viera, pero su delicado estado de salud obligó a una derivación urgente al Hospital Samic de Oberá.
A pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida, Juan Carlos Pintos falleció en el nosocomio de Oberá alrededor de las 18 horas del día de ayer. El juez de Instrucción Uno de Oberá, Diego Lafata, intervino en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del fatal accidente. Los restos del obrero fueron entregados a sus familiares para los correspondientes velatorio e inhumación.