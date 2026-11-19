Un hombre denunció una extorsión tras entregar más de un millón de pesos a supuestos empleados judiciales por un falso intercambio de imágenes íntimas.

Compartir







Un hombre denunció haber sido víctima de una extorsión que superó el millón de pesos. El episodio comenzó con un contacto en Facebook, derivando en amenazas por parte de personas que se hicieron pasar por empleados judiciales.

Según la denuncia presentada por su abogado, Ángel Sández, el hombre inició una conversación con una mujer el 12 de octubre. Tras intercambiar mensajes y fotografías de contenido íntimo, recibió un llamado telefónico.

El interlocutor, que se identificó como Garay y dijo trabajar en la Fiscalía N.º 3 de San Martín de los Andes, le advirtió sobre una denuncia por intercambio de imágenes con una menor de 17 años. Le exigió una supuesta multa de $650.000 para evitar su detención.

A pesar de la primera transferencia, las comunicaciones continuaron con exigencias de nuevas sumas por supuestos gastos administrativos. Los extorsionadores aseguraron que la adolescente había intentado suicidarse, aumentando la presión sobre la víctima.

Los delincuentes utilizaron más de 30 mensajes y llamadas a través de WhatsApp. Además, crearon una imagen editada similar a la portada del diario Clarín, incorporando una foto del hombre y un título que lo vinculaba con un supuesto caso de abuso sexual contra una menor.